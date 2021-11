Feira de Cultura e Economia Criativa do DF será realizada no Museu Nacional da República

Evento será realizado entre os dias 25 e 28 de novembro, e contará com uma programação com shows musicais, teatro infantil, apresentações de dança, moda, gastronomia, oficinas de fotografia, DJ e empreendedorismo cultural

Os brasilienses já estavam com saudades. São com essas palavras que o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, define a volta aos poucos da rotina do Setor Cultural Sul para poder receber intervenções artísticas e culturais. Exemplo disto é que entre os dias 25 e 28 de novembro, será realizada a primeira edição da Feira de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal que vai trazer arte, cultura e criatividade para o público candango, na área externa do Museu Nacional da República.

Organizada pela Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa (AECEC), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o evento também marca a reinauguração da praça do Setor Cultural Sul, que foi totalmente revitalizada. O evento contará com uma programação repleta de manifestações artísticas com shows, teatro infantil, dança, feiras de artesanato, gastronomia, moda, cultura afro, contação de histórias, literatura, exposições e oficinas de empreendedorismo cultural, fotografia e DJ.

Com entrada gratuita, a Feira propõe a retomada da economia criativa de Brasília e a valorização de identidades criativas, prestigiando trabalhos de artistas nacionais e brasilienses. O evento vai reunir nomes da cena local como Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, grupo Samba Urgente, Digão (Raimundos), Philippe Seabra (Plebe Rude), GOG, Bboy Samuka (breakdancer), Turko (grafiteiro), Realleza (rapper e cantora), Tio André (mágico), Flyer Companhia de Dança, e o Coletivo Cultural Favela Mob, entre outros. Vale destacar que o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube, pelo canal da AECEC.

“Todos nós já estávamos com saudades de poder desfrutar ao vivo e a cores do que há de melhor da nossa cultura em um dos espaços mais tradicionais da capital, vão ser quatro dias de muita emoção e alegria. Estamos organizando com bastante cuidado este evento, vale destacar que nós vamos seguir todos os protocolos de segurança contra a Covid-19”, explica o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

O ambiente será preparado para garantir acessibilidade a todo o público, incluindo adaptações e áreas reservadas para pessoas com deficiência e idosos. Valores sustentáveis como diversidade, redução do impacto ambiental e empreendedorismo local também compõem a proposta da primeira Feira de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Confira a programação completa das intervenções artísticas

Quinta-feira (25)

15h – DJ Higor

16h – Cerimônia de abertura oficial da feira com a presença da imprensa e autoridades

18h – Apresentação de ballet

19h – Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro

Sexta-feira (26)

15h – DJ Ocimar

18h – Grafite ao vivo com Turko

18h – Roda de capoeira

19h – Apresentação de dança com Bboy Samuka

20h – Duelo de Rima

21h – GOG e Realleza

Sábado (27)

14h – Contação de histórias

15h – DJ

16h – Mágico Tio André

19h – Apresentação de dança de gafieira

20h – Valerinho Xavier e grupo Chorando à beça

21h – Samba Urgente

Domingo (28)

14h – Contação de histórias

15h – DJ Higor

16h – Mágico Tio André

17h – Apresentação de dança contemporânea com Flyer Companhia de Dança

19h – Digão (Raimundos) e Philippe Seabra (Plebe Rude)

Confira a programação das oficinas

As inscrições devem ser feitas pelo site ou app O Que Vem Por Aí

Quinta-feira (25)

8h – Oficina de fotografia

10h – Oficina de DJ

10h – Oficina de empreendedorismo cultural

Sexta-feira (26)

8h – Oficina de fotografia

10h – Oficina de DJ

10h – Oficina de empreendedorismo cultural

Sábado (27)

8h – Oficina de fotografia

10h – Oficina de DJ

10h – Oficina de empreendedorismo cultural

Domingo (28)

8h – Oficina de fotografia

10h – Oficina de DJ

10h – Oficina de empreendedorismo cultural

Expositores

Moda – Expositores: Sonho e Conforto, Nós de Amora, Adentro, Moda Fashion;

Artesanato e Artistas Plásticos: Impacto com Papelão, FP Quadros em Quilling, Maria Corujice, Zabeli Biscuit e Urakins Biscuit;

Literatura: Artesana jogos pedagógicos, Evaneide Arteira, Sinta Minha Poesia, Salada de Letras, Misabell Bazar, Celeiro Literário, Academia Aguaslindeses de Letras, Almub, Academia Olhos D’Água e Marília Mangueira;

Gastronomia: Los Cabrones, Dog do Bartô, Coffe Bike, Sabor da Bahia, Dr. Crepe, La Bamba, Doce Ninna, Bike Dog Artesanal, Ponto Burger;

Cultura Afro: Salão Estúdio África, Ilustra Preto, Somos Mais DF, Mundo Arte Afro, Cristiane Sobral, Meu Espaço Sagrado, Toque Africano, Afrikanus – Roupas e acessórios afro, Yalodê moda étnica, Tambor, arte moda e produção;

Serviço

Primeira edição da Feira de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal

Onde: Área externa do Museu Nacional da República – Setor de Diversão Sul, Eixo Monumental

Quando: 25 a 28 de novembro, quinta a domingo;

Horário de funcionamento: quinta e sexta-feira, 15h às 23h; sábado, 11h às 23h; domingo, 11h às 21h

Entrada gratuita;

Para mais informações: (61) 9 9199-9063 / 9 9514-5259

Oficinas da Primeira Primeira edição da Feira de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal

Onde: Área externa do Museu Nacional da República – Setor de Diversão Sul, Eixo Monumental. Espaço vai contar com salas para as oficinas;

Quando: 25 a 28 de novembro, quinta a domingo;

Horário: 8h às 12h;

As inscrições devem ser feitas pelo site ou app O Que Vem Por Aí