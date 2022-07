Favela Talks começa nesta terça-feira (26)

Em paralelo ao Favela Sounds, o Favela Talks vai receber grandes nomes da criatividade periférica no Espaço Cultural Renato Russo

Realizado em paralelo ao Favela Sounds, Favela Talks é o primeiro ambiente de mercado voltado para a criatividade periférica no Brasil. Entre 26 e 30 de julho, o Espaço Cultural Renato Russo recebe oficinas de iniciação em temas profissionalizantes na cultura e empreendedorismo, talks com agentes criativos de renome nacional, sessões de mentoria e bancas de ideias para negócios criativos nas linguagens do audiovisual, música, games e tecnologia, moda e negócios de impacto social, além de showcases e rodadas de negócio que visam fomentar a música produzida nas periferias do Distrito Federal.

De quinta a sábado, o evento programa sete talks de curta duração que têm como objetivo ampliar a visão de mercado por parte dos artistas e criadores de favelas da cidade. Para tanto, atividades ligadas à moda, empreendedorismo, publicidade, comunicação, mídia e produção musical tomam conta da agenda. Na quinta (28), a partir de 14h30, três atividades tomam conta do Espaço Cultural Renato Russo. São elas: “Viver de ideias”, um encontro entre Luciana Adão (Oi Futuro) e Adriana Barbosa (Feira Preta e Afrolab); “A nova moda brasileira passa pela quebrada”, com Kdu dos Anjos (Lá da Favelinha) e o coletivo Tela Ambulante do DF; e a atividade “Estratégia SEBRAE para a Economia Criativa” com Jane Blandina.

Na sexta (29), a partir das 15h, dois papos prometem esquentar o mercado criativo local. “Como hitar no Twitter – boas práticas para se tornar referência na plataforma”, com Felipe Gomes; e “Narrativas Periféricas em alta: a quebrada furando a bolha do mercado”, com Fernanda Paiva (Natura Musical), Bia Nogueira (Coletivo Imune), Ana Paula Paulino (Ubunto) e Amanda Bittar (Favela Sounds). E no sábado (30), outras duas atividades, também a partir das 15h, encerram a programação do Talks. São elas: “OIhos da diversidade na era da atenção: como se destacar em meio a tanto conteúdo”, com Samantha Almeida (Estúdios Globo), Renata Hilário (Budweiser) e Marta Carvalho; e “Quantas quebradas habitam o pop?”, com Pablo Bispo (Inbrazza), Ruxell (produtor musical) e Dennis Novaes.

Para a etapa dos showcases, realizados na Birosca do Conic na quinta (28), entre 19h e 03h, convidamos mais de 20 programadores, curadores, agentes e outros profissionais da música para conhecer 10 talentos de periferias do DF selecionados por edital. São eles: Lyndon, Hate Rct, Flor Furacão, Anne Caroline Vasconcelos, Filhos de Dona Maria, Haynna e os Verdes, Trança e Fillipe Costta, Nenzin MC e Margaridas. Ao final das apresentações do DF, o rapper mineiro FBC apresenta show de seu mais recente álbum, Baile, sucesso absoluto nas pistas brasileiras. Os ingressos para esta noite custam R$ 20 (primeiro lote) e estão à venda no link. Todo o restante da programação é gratuita.

As rodadas de negócio também prometem gerar oportunidades para a música de periferia da cidade. Além dos 10 artistas que se apresentam em showcases, outros 20 foram selecionados para as rodadas, que acontece no dia 29 de julho, às 11h30. “A ideia é que os talentos locais conheçam empreendedores e profissionais da música nacional, visando possibilidades de contratação a curto, médio e longo prazo”, avalia Guilherme Tavares, um dos diretores do projeto. São eles: Benny, Duo Tifi, Erys, Gabiru, Gazamob, Kel, Kirá, MaCla, Marcelo Café, Matuto, Mic Dias, Nova08, Ober 237, Olie, Paga Sapo, Rick, Saraní, VéiOeste, Vullto GSS e Yard Gang.

Favela Talks também programa oficinas formativas de 20 horas/aula nas áreas de produção musical, comunicação acessível, gestão financeira para negócios criativos e direitos autorais e monetização na música; e realiza a segunda edição do LAB de Mentorias, uma jornada formativa para negócios criativos periféricos, formalizados ou não. Consiste em três dias de aulas nos temas “O que são negócios criativos?”, “Branding e posicionamento de marca”, e “Oficina de preparação para pitch”, entre 26 e 28 de julho.

No dia 30 rolam as Bancas de Ideias, oportunidade que os participantes têm de partilhar suas ideias com bancas de especialistas nas áreas envolvidas. Os negócios que mais se destacarem nas apresentações para as bancas levam prêmios de até R$ 1000. O Favela Talks é apresentado por Natura Musical e realizado pela agência Um Nome com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, tem patrocínio Natura Musical e Sebrae, e copatrocínio de Budweiser.

Programação completa

26 de julho (terça)

9h30 – 13h30: Oficinas (Oficina 1 – Burocra faz parte: gestão financeira para negócios e artistas; Oficina 2 – Técnica: tudo o que você precisa saber para criar em casa; Oficina 3 – Você é sua marca: comunicação simples e acessível; Oficina 4 – Nem tudo é “tudo nosso”: direitos autorais e monetização.)

11h30 – 13h30: LAB de Mentorias – Sessão 1: Branding e posicionamento de marca com Jéssica Soares

11h30 – 13h30: Oficina de preparação para os selecionados nas Rodadas de Negócios da Música com Dani Diniz (SOMA Cidadania Criativa)

27 de julho (quarta)

9h30 – 13h30: Oficinas (Oficina 1 – Burocra faz parte: gestão financeira para negócios e artistas; Oficina 2 – Técnica: tudo o que você precisa saber para criar em casa; Oficina 3 – Você é sua marca: comunicação simples e acessível; Oficina 4 – Nem tudo é “tudo nosso”: direitos autorais e monetização.)

11h30 – 13h30: LAB de Mentorias – Sessão 2: O que são negócios criativos e a importância da formalização nesta jornada com Naiara Lira.

28 de julho (quinta)

9h30 – 13h30: Oficinas (Oficina 1 – Burocra faz parte: gestão financeira para negócios e artistas; Oficina 2 – Técnica: tudo o que você precisa saber para criar em casa; Oficina 3 – Você é sua marca: comunicação simples e acessível; Oficina 4 – Nem tudo é “tudo nosso”: direitos autorais e monetização.)

11h30 – 13h30: LAB de Mentorias – Sessão 3: Construindo uma apresentação do seu negócio (aula de pitch) com Wemmia Anita.

14h30: Talk 1 – Estratégia Sebrae para a Economia Criativa com Jane Blandina

15h: Talk 2 – Viver de Ideias – Luciana Adão (Oi Futuro) entrevista Adriana Barbosa (Feira Preta e Afrolab)

16h: Talk 3 – A nova moda brasileira passa pela quebrada com Kdu dos Anjos (Lá da Favelinha) e o coletivo Tela Ambulante (Victor Hugo Soulivier e Juliana Silva Gomes). Mediação do Sebrae.

19h – 02h30: Apresentação de oito showcases selecionados + show especial do cantor mineiro FBC.

29 de julho (sexta)

9h30 – 13h30: Oficinas (Oficina 1 – Burocra faz parte: gestão financeira para negócios e artistas; Oficina 2 – Técnica: tudo o que você precisa saber para criar em casa; Oficina 3 – Você é sua marca: comunicação simples e acessível; Oficina 4 – Nem tudo é “tudo nosso”: direitos autorais e monetização.)

11h30 – 13h30: Rodadas de Negócios entre os 30 artistas e bandas selecionados por edital e 20 players referenciais da música brasileira, convidados pelo projeto para conhecer a música produzida nas periferias do DF.

15h: Talk 4 – Como hitar no Twitter – boas práticas para se tornar referência na plataforma com Felipe Gomes (Gerente de criação de conteúdo de ArtHouse no Twitter Brasil)

16h: Talk 5 – Narrativas periféricas em alta – a quebrada furando a bolha do mercado – Com Fernanda Paiva (Natura Musical), Bia Nogueira (Coletivo Imune), Ana Paula Paulino (Ubunto) e Amanda Bittar (Favela Sounds)

30 de julho (sábado)

11h30 – 13h30: Bancas de Ideias: os negócios criativos que passaram pelas três sessões do LAB de Mentorias ao longo da semana, apresentam pitches para referências do mercado criativo, e recebem dicas e conselhos de quem tem muita experiência no empreendedorismo. Os negócios com melhores pitches recebem prêmios de até R$ 1.000,00.

15h: Talk 6 – Olhos da diversidade na era da atenção: como se destacar em meio a tanto conteúdo? Marta Carvalho entrevista Renata Hilário (Budweiser) e Samantha Almeida (Globo)

16h: Talk 7 – Quantas quebradas habitam o pop? Dennis Novaes entrevista Pablo Bispo e Ruxell

Serviço – Favela Talks

Datas: 26 a 30 de julho, das 9h30 às 18h

Local: Espaço Cultural Renato Russo

Entrada franca com retirada de ingressos no link https://www.sympla.com.br/evento/favela-talks-conferencia/1644940

Ingressos Showcases para não-credenciados: R$ 20 (1º lote), disponíveis em www.shotgun.live/pt-br/events/29-07-showcases-favela-sounds-fbc-na-birosca

Classificação indicativa: Livre

Informações: https://talks.favelasounds.com.br/