Fabiana Cozza se apresenta na Caixa Cultural Brasília de sexta a domingo

Cantora apresenta canções de seu oitavo álbum, ‘Dos Santos’, onde, pela primeira vez, ela também assina como compositora

Entre os dias 10 e 12 de novembro, a cantora paulistana Fabiana Cozza traz para a Caixa Cultural Brasília canções de seu oitavo álbum, ‘Dos Santos’, onde, pela primeira vez, ela também assina como compositora. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria física e pelo site da Bilheteria Cultural, a partir de R$ 15.

Lançado em setembro de 2020, o álbum ‘Dos Santos ‘se trata de um manifesto poético-musical-antirracista, como afirma Fabiana Cozza, cuja cultura do sagrado afro-brasileiro é sua inspiração e matriz. O ineditismo da obra reside, em parte, nas canções especialmente compostas para o álbum, mas também na pluralidade de compositoras e compositores, oriundos de sete estados brasileiros e da Guiné Bissau (o caso do cantor Mû Mbana).

Mais sobre a artista

Fabiana Cozza é uma artista negra brasileira, cantora, intérprete, professora e pesquisadora. Sua caminhada passa pelo teatro, dança e música. Atuou em musicais com temática brasileira no início da vida artística, aprimorando sua expressão cênica e interpretação. A artista foi vencedora do Prêmio da Música Brasileira em 2012 como melhor cantora de samba e em 2018, levando o prêmio de melhor CD de língua estrangeira.

A artista tem nove álbuns e três DVDs lançados, sendo o mais recente intitulado Urucungo (2023). É doutoranda do Instituto de Artes da Unicamp, mestre em fonoaudiologia pela PUC-SP e membro do Pantheatre de Paris, instituição que se dedica a interpretação e performance no teatro e na música.

Serviço:

Fabiana Cozza apresenta o álbum “Dos Santos”

De sexta (10) a domingo (12)

NA Caixa Cultural Brasília (Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3/4)

Horário: 20h (sexta e sábado) e 19h (domingo)

Ingressos a partir de R$ 15 no site da Bilheteria Cultural e na bilheteria do evento

Classificação indicativa livre