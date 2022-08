Exposição terá diversas atividades e mostra de material das Forças de Segurança

Programação inclui oficinas e apresentações de música gratuitas

Entre 2 e 4 de setembro, o Estacionamento do Parque Ana Lídia, em Brasília, será palco da Exposição da Independência, coordenada pela Marinha do Brasil, como parte das celebrações dos 200 anos da Independência do Brasil, que visam fortalecer o patriotismo, resgatar o espírito de civilidade, rememorar a história e cultuar os vultos e heróis brasileiros. Os visitantes poderão participar de diversas atividades e conhecer os meios operativos das Forças Singulares, além do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), da Polícia Civil (PCDF), do Departamento de Trânsito (DETRAN-DF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-DF), da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da Força Nacional.

A abertura e o encerramento terão apresentação da Banda de Música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB), da Marinha, cujo repertório inclui dobrados militares, canções eruditas, além de hits nacionais e internacionais. Haverá, ainda, apresentações da Banda de Música do CBMDF, na tarde do primeiro dia, e da Força Aérea Brasileira, na manhã do segundo dia da mostra.

No estande da Marinha, serão realizadas oficinas e expostos equipamentos utilizados pelos Fuzileiros Navais e pelas atividades de apoio ao Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). Será possível, ainda, conhecer, por meio de paineis, as ações desenvolvidas pela Força em diversas frentes e em diferentes momentos da história, com o propósito de defender a Pátria e difundir a mentalidade marítima no País.

Entre os meios operativos, a mostra contará com uma viatura ASTROS, com sistema de lançadores múltiplos de foguetes de artilharia, um Carro Lagarta Anfíbio – CLAnf, blindado de transporte de tropas, uma viatura SL CC SK-105 A2S, blindado de combate leve armado com um canhão, uma viatura Piranha, blindado sobre rodas 8×8, um Obuseiro Light Gun, canhão de longo alcance, e uma embarcação da Capitania Fluvial de Brasília, usada na fiscalização de lagos e rios.

Serviço:

Exposição da Independência

Data e horário: 2 a 4 de setembro, sexta-feira a domingo, das 9h às 17h

Local: Estacionamento do Parque Ana Lídia

Entrada: Gratuita