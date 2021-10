ExpoBoat Porto Dasluli irá reunir expositores de Brasília para evento embarcado

O evento, que será celebrado em um flutuante na Orla da Concha Acústica, contará com expositores, música, drinks, petiscos e será gratuito para o público visitante

Com o objetivo de reunir expositores de diversos segmentos para celebrar música, moda e gastronomia, o ExpoBoat Porto Dasluli estreará em duas edições de lançamento em Brasília nos dias 7 e 21 de novembro. O evento será totalmente aberto para o público visitante e não cobrará nenhum valor para entrar ou permanecer nas instalações internas da exposição. Estruturado para ser celebrado em um flutuante ancorado na Orla da Concha Acústica próxima ao Lake Side, a celebração contará com a participação de até 27 expositores variados.

Nessas duas primeiras edições do ExpoBoat Porto Dasluli, acessórios, sapatos, moda praia, gastronomia, estética e cosméticos serão os segmentos que ficaram disponíveis para exposição. Entre os expositores já confirmados estão Estilo Santta, Bolso que Fala, A de Anna, TR3S fitwear, BeM Ateliê Criativo, SáFlor Boutique, D.O.C. Vinhos, Fiolaser SPA, Sanny Tavares, Mel Sasaki Acessórios, Loudri, Leonardo Henrique Joias, entre outros. O ExpoBoat Porto Dasluli também fará um rodízio musical entre todas as edições, buscando novas alternativas de DJs, vocalistas e bandas para tornar o ambiente agradável e ideal para compartilhar com os amigos, adquirir novos produtos e apreciar a bela vista do lago.

No primeiro dia de evento, o DJ Salles ficará responsável por animar a tripulação. Na abertura do ExpoBoat Porto Dasluli, que irá cumprir com todos os protocolos de segurança necessários contra a Covid-19, os clientes irão receber um welcome drink e poderão degustar de todas as variedades de petiscos que serão servidos a bordo do flutuante. “A Expoboat veio da ideia de oferecer um evento inusitado à Beira Lago, reunindo público e empreendedores em um ambiente diferenciado e agradável”, ressaltam as organizadoras do evento, Louise Rodrigues e Melissa Sasaki.

O evento contará com o apoio das marcas D.O.C. Vinhos, Fiolaser SPA, Sanny Tavares, Mel Sasaki Acessórios, Loudri e Özel Especial. Os expositores interessados deverão entrar em contato com os organizadores do evento, pois as últimas vagas para participar da exposição já estão sendo disponibilizadas. O local e dia dos eventos serão fixos, sempre aos domingos.

Sobre o ExpoBoat Porto Dasluli – Novidade em águas brasilienses, o ExpoBoat Porto Dasluli é um evento inovador que mistura cultura, arte e empreendedorismo ao mesmo tempo que fornece um local confortável e agradável para socializar entre amigos e familiares. Ao contar com uma grande pluralidade de expositores, o evento terá o seu lançamento dividido em dois dias inesquecíveis de celebração.

SERVIÇO

ExpoBoat Porto Dasluli

Horário: 9h às 18h

Local: Porto Dasluli, Orla da Concha Acústica, Brasília (DF)

Datas: 7 e 21 de novembro (domingo)

Instagram: @expoboat