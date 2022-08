Expoabra: festival de churrasco à brasa é atração confirmada

Festival Brasas conta com chefs renomados

A Granja do Todo recebe entre os dias 6 e 18 de setembro o melhor do mundo sertanejo. O evento promove uma série de atividades, como shows, oficinas, palestras, competições, mostras de animais e apresentação de tecnologias agropecuárias.

Uma programação tão extensa não podia deixar de acompanhar uma refeição à altura. O Festival Brasas leva à Expoabra churrasco com cortes nobres preparados por alguns dos maiores churrasqueiros da região.

Durante todos os dias de evento, o Festival Brasas faz uma adaptação de seu famoso espetáculo gastronômico que já é sucesso em Brasília.

Com 10 estações de preparos, o point contará com uma variedade de assado. Todos feitos na brasa: carnes vermelhas, aves, suínos, peixes, legumes. Até mesmo os hambúrgueres são feitos ao calor do carvão.

Para Edinho Medrado, um dos organizadores do Brasas, churrasco e cultura sertaneja andam juntos. “Tem muito a ver com alegria. Você nunca se reúne para um churrasco num dia triste. É sempre confraternizando. E a cultura sertaneja tem muito disso”, comenta.

Ele explica que os pontos de venda ficarão disponíveis a partir de meio dia, até o fim do evento. “A gente começa na hora do almoço e só acaba quando o sol raiar do outro dia. Vamos ter hambúrguer especialmente pensando no público que sai de madrugada sos shows e precisa comer algo, tudo feito na brasa”, ressalta.

Tradição e inovação andam juntas na Expoabra 2022. O evento traz um pedaço da rica cultura sertaneja para a capital em uma programação com muita informação, shows, rodeios, oficinas, leilões, gastronomia, moda, mostra de animais e diversão para todas as idades. A feira acontece na Granja do Torto entre os dias 6 e 18 de setembro.

Nos fóruns e palestras, pesquisadores e grandes produtores marcam presença para apresentar tecnologias de última geração que impactam o trabalho no campo. A participação da mulher no agronegócio, célula tronco no tratamento de animais e novos softwares no mercado são alguns dos assuntos que esquentam os debates. Já a oficina de drones garante treinamento aos visitantes que queiram se capacitar.

SERVIÇO

Datas: 06 a 18 de setembro

Local: Granja do Torto

Abertura dos portões às 9h

Entrada gratuita até 17h

Ingressos: www.sympla.com.br/produtor/top7entretenimento

Classificação indicativa livre