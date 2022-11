Papai Noel chega aos shoppings da capital

O clima natalino já toma conta do Distrito Federal!

Ho, ho, ho! Já é tempo de se preparar para a chegada do Bom Velhinho no fim do ano! Os shoppings do Distrito Federal já estão em clima natalino, e o Papai Noel vai desembarcar em alguns dos centros neste fim de semana! Confira:

No shopping Pier 21 (Setor de Clubes Esportivos Sul), o Papai Noel chegará neste domingo (13), inaugurando a decoração de Natal do local. O Bom Velhinho fará uma apresentação gratuita na praça Rosa dos Ventos, a partir das 16h, acompanhado da Mamãe Noel, uma fada e um ajudante quebra-nozes.

O Boulevard Brasília (Asa Norte) promete entregar um ambiente especial para a chegada do Papai Noel. Lá, a festa começa no sábado (12), a partir das 16h, e vai até o dia 24 de dezembro. Os pequenos poderão conhecer, tirar fotos e entregar cartinhas.

No dia 12 de novembro, Papai Noel chega ao shopping acompanhado de três duendes, Estrela, Floribella e Polar. Eles farão parte do espetáculo “O Natal Somos Todos Nós”, comandado pela companhia performática brasiliense Posers, ao som de grandes sucessos da música infantil e icônicos personagens para compor o elenco.

No Pátio Brasil, a abertura oficial também é no sábado, dia 12, às 14h. O shopping vai trazer uma árvore de natal com nada menos que 23 metros de altura, contemplando os quatro pisos do local, com mais de 23 mil enfeites e 96 mil pontos de luz. Neste ano, a festa terá o tema “Natal Brilhante”, e quem visitar o Pátio de 12 de novembro a 23 de dezembro poderá conferir a 2ª Edição do Festival de Natal, com uma programação extensa e gratuita para toda a família, que inclui cantatas de natal, apresentações teatrais, animação infantil, entre outras atividades.