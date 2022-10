Evento promove troca de figurinhas e sorteio de brindes

A partir de agora vai ficar mais fácil e mais divertido completar o álbum da Copa

A partir de agora vai ficar mais fácil e mais divertido completar o álbum da Copa. O Marista Asa Sul promove, até o dia 19 de novembro, sempre aos sábados das 12h às 16h, espaços para troca de figurinhas da Copa do Mundo no Mané Mercado Vírgula e, sempre às segundas-feiras, às 17h, em sua página do Instagram @maristaasasul, sorteios de diversos brindes. Além disso, o Manezinho vai oferecer um pacote de figurinhas para todas as crianças que ficarem no mínimo 1h na brinquedoteca, de segunda a sexta-feira.

Enquanto as crianças e adolescentes se divertem com a troca das figurinhas, os pais podem participar da brincadeira ou esperar na praça de alimentação ou visitar a adega e a lojinha. “O espaço foi pensado para que todos coloquem em prática suas habilidades de comunicação e negociação de maneira divertida. Toda semana realizaremos sorteios de kits com combo de pacotes de figurinhas e voucher para a brinquedoteca”, diz Fernanda Lages, Gerente de Relacionamento do Colégio Marista de Brasília.

Para participar dos sorteios, os interessados devem se inscrever no link. Os sorteios acontecerão com o uso de plataforma on-line. Os brindes ficarão disponíveis para retirada na recepção do Maristinha (609 sul), no período de 4 de outubro a 25 de novembro de 2022, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Caso não seja possível buscar o brinde no período determinado, ele ficará guardado até o prazo máximo de 10 de dezembro de 2022.

A brinquedoteca Manezinho Marista Asa Sul traz o conceito From Farm to Table, que transmite para as crianças a experiência com alimentos desde a fazenda, com a produção de legumes e verduras, passando pela colheita até que chegue na cozinha. A brinquedoteca funciona todos os dias, das 12h às 22h. O espaço possui capacidade para até 40 crianças, até 10 anos de idade, simultaneamente. O valor é de R$35 por até 30 minutos de permanência com adicionais de R$ 10,00 por mais 15 minutos.