Evento de Natal movimenta a Vila Planalto nesta semana

Evento gratuito será de 20 a 24 de dezembro, na Praça Nelson Corso. Para participar, basta retirar o ingresso previamente pelo Sympla

O Instituto Brasil Sapiens preparou, com o apoio da Secretaria de Cultura do Distrito Federal (Secec-DF), o Natal da Vila. O evento, que acontece na praça Nelson Corso, na Vila Planalto, conta com teatro, coral natalino, papai noel e muito mais. A programação vai de amanhã (20) a domingo (24), véspera de Natal.

O evento é gratuito, mas para participar é preciso retirar ingresso no Sympla. De 20 a 23 de dezembro, haverá a presença do papai noel, das 17h às 22h, já no domingo, 24 de dezembro, a programação será das 9h às 14h. No local, a criançada vai curtir peças muito especiais, como o Natal do Grinch, Frozen uma aventura congelante, Natal no sítio, Encanto e Onde está o Papai Noel.

Os presentes também vão prestigiar o Friends Coral, às 21h de 20 a 23 de dezembro e 11h, na véspera de natal (24). “Preparamos uma programação especial repleta de muito entretenimento e diversão para todos”, diz Rômulo Sulz, presidente do Instituto Brasil Sapiens, organizador do evento.

Serviço

Natal da Vila

De 20 a 24 de dezembro

Na Praça Nelson Corso (Vila Planalto)

Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no Sympla

Mais informações: @nataldavilaplanalto