Evento de aniversário do Jardim Botânico promove palestra de saúde mental

Na campanha do Setembro Amarelo, dois jovens promovem palestra gratuita de incentivo ao autodesenvolvimento

A partir desta sexta-feira, 2 de setembro, começa a sessão de festividades relativas ao aniversário da Região Administrativa Jardim Botânico. De apresentações artísticas e culturais a palestras de autodesenvolvimento, o evento ocorre durante todo o mês de setembro. A programação estará disponível no site do Movimento Comunitário do Jardim Botânico, que está à frente da organização da palestra.

O evento será realizado em parceria com o Centro de Práticas Sustentáveis (CPS), local onde ocorrerão as atividades. Entre as atrações do aniversário, o projeto Florescer da Mudança promove uma palestra gratuita abordando o tema da saúde mental, dando abertura à campanha do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, intitulada “O caminho é para dentro”.

Os palestrantes são Mariana Gracie e Paulo Andrade, dois jovens que resolveram compartilhar suas vivências e jornada de superação à depressão, como forma de incentivar o público a tomar consciência da importância de cuidar da saúde mental e promover o autodesenvolvimento.

Além da palestra também iniciarão as matrículas para o curso “As sete chaves para transformar a sua vida”, que começa no próximo dia 12. “Nós escolhemos compartilhar esses conhecimentos, porque as vezes é difícil para a pessoa entender que está com um problema e até mesmo pedir ajuda. O primeiro passo é aceitar que você está nessa situação”, explicou Paulo Andrade.

“Nesse curso, falaremos sobre algumas ferramentas para ajudar nesse processo de se perceber. Estamos muito felizes com o andamento do projeto e gratos pela oportunidade dada pelo pessoal do CPS”, completou Mariana Gracie.

Serviço

Aniversário do Jardim Botânico

Data: 03/09 (sábado)

Horário: 16h

Local: sala 10, Centro de Práticas Saudáveis, do Jardim Botânico

Inscrições: https://www.even3.com.br/ocepd2022/

Mais informações: @florescerdamudanca