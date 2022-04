Espetáculo teatral: Botões na Rua

Nos dias 22, 23, 24 29, 30 de abril e 01 de maio o espetáculo “Botões na Rua”, da atriz, diretora de criação e escritora Karla Calasans, estará em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo, na Sala Multiuso

Botões na Rua é a poética cênica da busca pelo Encantamento. Essa poética ganha vida com Fia de Dodó, uma andarilha sertaneja que, ao perder o encanto pela vida, decide sair pelo Sertão em busca de um mar de botões. Para tal, ela começa a fiar essa jornada sertão adentro. Fiar passa a ser a sua saga, o seu caminho, a sua morada. E, com a alma em um fio, pouco a pouco, a travessia, pelo Sertão de dentro e pelo Sertão de fora, rumo ao mar de botões, vai se revelando por meio de suas gentes, histórias, memórias e afetos fiados.

Mas nesses espaços também vão sendo bordados caminhos e dizeres de outros que acreditam que ela enlouqueceu exatamente por sair pelo sertão em busca desse mar. E assim, a travessia se faz. O caminho por esses Sertões profundos oferece à Fia uma nova possibilidade de mirar-se, mirar a vida, o mundo e as pessoas que atravessam os seus caminhos. Fiar e (con)fiar botões passam a ser para Fia espaços de cura, pertencimento e o encontro com a sua própria humanidade.

Foto|Divulgação

O espetáculo estará em cartaz ao longo do mês de abril e início do mês de maio. Será um prazer viver essa experiência teatral e poética com a plateia presente!

Aconchegue…/ o teu e o meu/ No encaixe quase perfeito/ Entre a linha e a curva.” (Fragmento do poema “O Palco”, de Karla Calasans)

Serviço:

Retirada de ingressos no link do Sympla:

https://www.sympla.com.br/evento/botoes-na-rua/1520881

Local: Espaço Cultural Renato Russo

Sala: Sala Multiuso

Dias: 22, 23, 24, 29, 30 de abril e 01 de maio

Horário: 20h

Informações: (61) 98208-5272

Assessoria de Imprensa: Casa da Redação – (61) 99972-9605