Espetáculo Sexo – A Comédia estreia em única sessão no teatro da Unip

Espetáculo da Cia de Comédia Os Melhores do Mundo aborda, com muito humor, temas que envolvem relações que vão desde o amor possessivo até casos de adultérios e swings para “quebrar” o tédio

Um palco de cabaré com lâmpadas de néon e tapete vermelho compõe o cenário aonde personagens peculiares interagem sob a perspectiva de um dos assuntos mais antigos e polêmicos da história da humanidade: o sexo. É sobre esta temática que Os Melhores do Mundo discorrem, com muito humor, no espetáculo Sexo- A Comédia. Na produção de sucesso, a companhia mais uma vez brilha em uma performance recheada de improvisos e interpretações hilárias, que envolvem a plateia em um clima irreverente, com tiradas repletas de sagacidade, mas sem descambar para o vulgar.

Após sucesso em Águas Claras, a peça voltará em cartaz em única apresentação no Plano Piloto. Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues irão apresentar Sexo- A Comédia no dia 17 de abril, domingo, às 20h, no Teatro Unip Brasília (913 sul). Ingressos: R$ 45 (meia-entrada). Ingresso solidário mediante a doação de dois litros de leite por R$ 60. Vendas antecipadas pelo site: www.bilheteriadigital.com. Loja física da bilheteria digital no Pátio Brasil Shopping. Não recomendado para menores de 14 anos.

E nessa comédia dividida em quatro esquetes, o trabalho dos atores é valorizado por um figurino básico de smoking e poucos adereços.

“E se preparem para ver os quadros ““Amor Possessivo””, ““Adultério””, ““Chantagem”” e ““Swing”. Prometemos muitas risadas”, garante a atriz Adriana Nunes.

Crédito fotos: Nick Elmoor

Serviço: Sexo – A Comédia estreia em única sessão no Teatro da Unip (913 Sul)

Local: Teatro Unip Brasília – SGAS 913 – ASA SUL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Datas:

Domingo, 17 de abril

Horário: 20h

Ingressos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

R$ 90,00 inteira

R$ 45,00 meia.

R$ 60,00 Ingresso Solidário(Com a doação de 2 litros de Leite).

Concessão de meia entrada:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estudantes, maiores de 60 anos , professores e portadores de necessidades especiais mediante comprovação de benefício).

Duração:90 minutos.

Censura:14 anos.(menores de 14 anos somente acompanhados pelos pais).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE