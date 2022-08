Espetáculo “Orun de Iago” tem sessões no Sesc Ceilândia

Com direção de Fernanda Jacob, o monólogo com Daniel Landim é uma recriação do clássico “Otelo”, de William Shakespeare

O ator Daniel Landim sobe no palco do teatro Newton Rossi para hipnotizar o público com o espetáculo "Orun de Iago". A montagem é uma recriação do clássico "Otelo", de William Shakespeare, e explora o limite entre a perversidade e o caos na era das fake news. De 5 a 7 de agosto, os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada). "Quem antes de Iago, dominou com tanta excelência as artimanhas da desinformação? Fortalecido pela fúria, renunciando a honestidade e a própria alma, Iago cria a si mesmo depois de uma grande queda", detalha Fernanda Jacob, que assina a concepção, direção e dramaturgia de "Orun de Iago". Serviço "Orun de Iago" De 5 a 7 de agosto. Sexta e sábado, às 20h; e domingo, às 19h, no Teatro Newton Rossi (Sesc Ceilândia, QNN 27, Área Especial Lote B, Ceilândia Norte) Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada) Disponíveis no link https://www.sympla.com.br/orun-de-iago__1667309 Duração: 1 hora Não recomendado para menores de 14 anos.