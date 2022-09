Espaço cultural Mapati abre para aulas artísticas durante a semana

Atividades são voltadas para crianças e adultos, com aulas de teatro e dança

Pensado para ser mais do que um ambiente para apresentações teatrais e musicais, o Espaço Cultural Mapati oferece durante toda a semana aulas com atividades culturais para todas as idades. Para as crianças, as opções são o contraturno escolar com atividades artísticas e uma oficina de teatro. Para adultos, a dança é a modalidade disponível, em turmas para iniciantes e para veteranos na atividade.

Com atividades de teatro, circo, jardinagem, culinária, cerâmica e até crochê, o contraturno escolar é voltado para crianças de 4 a 11 anos. São duas turmas, uma das 8h ao meio-dia e das 14 às 18h, sempre às segundas e quartas.

Aos sábados, a opção para o público infantil, de 5 a 11 anos, é uma oficina de teatro, com aulas das 9h ao meio-dia. As aulas são ministradas pela diretora e atriz Tereza Padilha e pela atriz e artista circense Daiane Rocha. Ao fim de cada semestre é apresentada uma peça encenada pelos alunos. Cada inscrito recebe certificado e participa de um sarau no decorrer do semestre.

Dança

Já para o público adulto, o Mapati tem a opção de aulas de dança contemporânea durante a semana, com o professor Edi Oliveira. No nível básico, o turno das aulas é às segundas e quartas, do meio-dia às 14h, para alunos com idade a partir de 16 anos.

Já no nível intermediário, sob o comando da professora Lívia Bennet, as aulas são às terças e quintas, das 18h às 20h30. A professora utiliza técnicas mistas em suas aulas para pessoas que já praticam a dança. “As técnicas que conseguem acessar minhas aulas são jazz, dança de rua, dança contemporânea e, muitas vezes, balé clássico”, detalha a profissional.

SERVIÇO

Contraturno escolar

Para crianças de 4 a 11 anos

Segundas e quartas, com turmas das 8h ao meio dia e das 14h às 18h

Mensalidade: R$ 520,00 (uma vez por semana) e R$ 640,00 (duas vezes por semana)

Aulas de teatro infantil

Para crianças de 5 a 11 anos

Aos sábados, das 9h ao meio-dia

Mensalidade: R$ 300,00 (no acerto da mensalidade, o valor da matrícula é descontada)

Matrícula: R$ 150,00

Aula experimental: R$ 100,00

Dança contemporânea nível iniciante

Professor Edi Oliveira

Turma para pessoas a partir de 16 anos

Segundas e quartas, do meio-dia às 14h

Mensalidade R$ 200,00

Dança contemporânea nível intermediário

Professora Lívia Bennet

Turma para adultos

Terças e quintas, das 18h às 20h30

Mensalidade R$ 240,00

Informações: (61) 3347-3920 (Whatsapp)