‘Ensaiaço’ terá dois encontros no mês da Consciência Negra

Projeto que fomenta o movimento hip hop, o Ensaiaço valorizará a cena cultural das regiões de Cidade Estrutural e Brazlândia em novembro

O projeto Ensaiaço terá dois encontros em novembro, mês em que se celebra o Dia da Consciência Negra. Os eventos serão na Cidade Estrutural e em Brazlândia. As atrações confirmadas são os grupos Liberdade Condicional, Port Ilegal Rappers e Pegada Black Dança Cia.

Os encontros deste mês serão nos dias 15, na Estrutural, e 27, em Brazlândia. Haverá batalha de MCs, grafite e microfone aberto aos artistas de rap que quiserem se manifestar. O evento também vai entregar brindes à população. A entrada é franca.

Realizado pelo produtor cultural DJ Marola, em parceria com a Secretaria de Cultura por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), o projeto tem entre seus objetivos ser um espaço de debate social entre artistas do movimento hip hop e a população, levando aprendizado aos jovens das comunidades do Distrito Federal.

O organizador do evento, DJ Marola, lembra que, especialmente neste mês, o rap, elemento do movimento hip hop e símbolo da cultura negra, tem um papel ainda mais importante na luta contra o racismo. “As letras e rimas contém relatos das situações de exclusão vividas cotidianamente por grande parte dos brasileiros. Neste mês da Consciência Negra, temos o papel de empoderar os negros brasileiros e reafirmar importância de cada indivíduo ao honrar a sua ancestralidade,” destaca. “Nosso objetivo é promover a utilização de espaços públicos, fazendo desses locais pontos centrais de convivência social”, conclui o produtor cultural.