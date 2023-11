Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros reúne mais de 50 mestres das culturas populares e tradicionais do Brasil em dezembro

Esta é a primeira vez que o evento, que completou 23 anos em 2023, realiza duas edições em um mesmo ano

De 13 a 17 de dezembro, a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge apresenta o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros – Edição Especial Educação Que Transforma, na Vila de São Jorge, porta de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Goiás). Esta é a primeira vez que o evento, que completou 23 anos em 2023, realiza duas edições em um mesmo ano, fortalecendo sua missão de ser espaço de encontro e discussão sobre as culturas populares e tradicionais do Brasil.

A programação conta com uma Conferência Temática das Culturas Populares e Tradicionais que vai reunir mais de 50 mestres de cultura popular de todo o Brasil nos dias 15 e 16 de dezembro. Ainda serão realizadas rodas de prosa, palestras, oficinas, shows, exposições e a Feira de Experiências Sustentáveis do Cerrado. Entre as atrações musicais estão o rapper Gog (DF), o grupo Tambores do Tocantins (TO) e Martinha do Coco (PE). O Encontro de Culturas faz parte do calendário cultural anual do Estado de Goiás e beneficia o público regional, nacional e internacional. Em 23 anos de história, o Encontro já reuniu 575 atrações culturais, mais de 196 oficinas e cerca de 200 rodas de prosa. Uma média de 460 mil pessoas já participaram das atividades, fortalecendo também a região da Chapada dos Veadeiros.

Esta segunda etapa conta com a co-realização da Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, por meio da Secretaria de Turismo do município, da UFG (Universidade Federal de Goiás), do Ministério da Cultura e do Governo Federal; parceria da ASJOR (Associação dos Moradores da Vila de São Jorge); apresentação do Fundo de Arte e Cultura de Goiás e da Secult Goiás, por meio de projetos contemplados pelo edital de fomento aos Festivais e Eventos e pelo edital de fomento ao Artesanato do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2023; e apoio da Goiás Turismo e do Governo de Goiás.

Conferência Temática das Culturas Populares e Tradicionais

Entre os destaques desta edição fora de época está a participação de mais de 50 mestres da cultura popular de todo Brasil para uma Conferência Temática das Culturas Populares e Tradicionais, nos dias 15 e 16 de dezembro, realizada em parceria com o Ministério da Cultura/Secretaria de Cidadania e Diversidade, Diretoria de Culturas Populares. Entre os confirmados estão os mestres e mestras Manoel Salustiano (PE), do Maracatu Rural Piaba de Ouro; Fabiano Santos (PE), do Afoxé Alafin Oyó; Ribinha (MA), do Boi de Maracanã; Makota Cassia Manzo (MG); Jorge Antônio (MG), do Batuque e Cantiga dos Arturos; Zé do Boi (SC), do Boi de Mamão; Maciel Salú (PE); Volmi Batista (DF); Martinha do Coco (PE); Chico Simões (DF); Zé Nilo, da Caçada da Rainha de Colinas do Sul (GO); Adelídio Ferreira (GO); Márcio Belo (TO), do Tambores do Tocantins; e Doroty Marques (GO).

Neste Encontro, pretende-se iniciar a discussão sobre a criação de um Comitê Nacional para escutas, debates, reflexões e a elaboração de um programa nacional para as culturas populares e tradicionais. A conferência marca a retomada destes importantes espaços de consulta e escuta ativa e sensível para a construção de políticas públicas culturais de atenção às artes, culturas e territórios.

Shows

Na programação musical, sobem ao palco o grupo Tambores do Tocantins (TO); o rapper GOG (DF); o violeiro Volmi Batista (DF); a opereta popular “Era Uma Vez”, da Turma Que Faz e Doroty Marques (GO), com um elenco formado pelas crianças e jovens da Vila de São Jorge; o Maracatu Leão do Cerrado, de Alto Paraíso de Goiás (GO); o Boi do Seu Teodoro (DF); o Jongo Iracema (GO); o grupo Sambadeiras de Roda (GO); o Trio Buritis (GO); Martinha do Coco (PE) e outros convidados a serem confirmados.

A programação musical foi pensada referenciando ritmos que são reconhecidos como patrimônios culturais imateriais pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) A proposta é aproximar o público das manifestações do Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, cerne do Encontro, sensibilizando sobre a identidade cultural e a importância da manutenção das culturas populares,

Oficinas

Estão na programação oficinas gratuitas de música com o grupo Penã Folclórica, da Turma Que Faz; de tecido acrobático com Poliana Moraes; rimas de improviso com o rapper GOG; danças populares com Letícia Coralina; rádio comunitária com o grupo brasiliense Jovem de Expressão; cultura popular brasileira com Maciel Salu; bambolê com Luana Bezerra; e mamulengo com Chico Simões.

Essa é uma ação aberta, mas se volta principalmente para os jovens da comunidade de São Jorge e região da Chapada dos Veadeiros, a fim de que acessem os conhecimentos dos oficineiros e façam intercâmbios de saberes e fazeres com pessoas de outras localidades.

Rodas de prosa

Nesta segunda parte do Encontro, há uma programação com mais de dez rodas de prosa para discutir políticas públicas culturais e temas ligados à arte, cultura, educação e turismo, com foco no tema desta edição especial “Educação Que Transforma”. Convidados especiais facilitarão as discussões e serão divulgados em breve. Entre os temas estão: o papel das políticas públicas na preservação do patrimônio; turismo cultural e de base comunitária na região da Chapada dos Veadeiros; desenvolvimento sustentável de povos indígenas e comunidades tradicionais por meio do turismo, arte e cultura; políticas públicas culturais em consonância com o desenvolvimento turístico das cidades; e patrimônios culturais imateriais de Goiás e do Brasil.

Feira de Experiências Sustentáveis do Cerrado

Esta edição especial do Encontro de Culturas realizará mais uma edição da Feira de Experiências Sustentáveis do Cerrado, que contará com 20 expositores do Nordeste Goiano, região que já foi considerada a mais vulnerável de todo Estado e que hoje possui uma potente produção artesanal. Trabalhos em palha, jóias e semijoias, itens de vestuário e decoração, produtos da sociobiodiversidade, obras sacras e criativas. O expositor que desejar participar deve ser de uma das cidades do nordeste goiano e pode se candidatar para receber apoio de estadia e alimentação.

Para estes expositores também haverá uma programação especial com as rodas de prosa “Cultura e Artesanato do Nordeste Goiano” e “Artesanato de tradição: desafios e demandas”. Também serão realizadas oficinas ministradas pelo Coordenador da Rede Multiétnica Léo Porto sobre “Marketing Digital” e “Comercialização e gestão do artesanato”.

O encontro de culturas e a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge

Ao longo de 23 anos de existência, o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros se mantém como referência no debate das culturas populares e tradicionais do Brasil. O evento proporciona o diálogo entre mestres e mestras, representantes do poder público e privado e organizações sociais de todo o território nacional a fim de promover e identificar políticas públicas culturais e políticas transversais que favorecem grupos e comunidades tradicionais em saúde, educação, preservação e memória, inovação e qualificação profissional. É um ambiente de encontros favorável à escuta ativa das necessidades das comunidades tradicionais, aproximando os gestores públicos das mesmas e elas das políticas públicas existentes.

É missão do encontro promover a sociobioversidade; a política do Patrimônio Imaterial instituída no Decreto nº 3.551/2000; as políticas educacionais das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 que tornam obrigatório o ensino da história e cultura afrobrasileira e indígena no currículo escolar com ênfase nas disciplinas de História, Arte e Literatura; a política nacional sustentável para povos e comunidades tradicionais; e a Lei nº 13.018/2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva.

Serviço

Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros

De 13 a 17 de dezembro

Na Casa de Cultura Cavaleira de Jorge, São Jorge, Chapada dos Veadeiros/GO

Programação completa: www.encontrodeculturas.com