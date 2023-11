Em shopping do DF, pets terão dia especial com Papai Noel

No domingo (03/12), os bichinhos de estimação terão horário exclusivo para tirar fotos com o Bom Velhinho

Em tempo de festa de Natal, toda a família entra no clima. Inclusive os pets! Para os tutores que sempre desejaram registrar seus melhores amigos na companhia do Papai Noel, essa hora chegou. No próximo domingo, dia 03/12, o Conjunto Nacional promove, das 12h às 20h, visitação de pets para encontrarem e tirarem fotos com o anfitrião da festa de Natal. Das 12h às 14h, o horário é exclusivo para o Bom Velhinho receber animais de estimação na Vila do Papai Noel, localizada na Praça Central, no piso térreo do shopping.

Além do horário exclusivo, o Conjunto fará uma ação social de arrecadação de ração para o Abrigo Flora e Fauna nesse dia. Na doação de 1kg de ração o cliente ganha um gorro de Natal. Para garantir o mimo, é necessário retirar o cupom no aplicativo do shopping, e resgatar o gorro com a equipe de promotoria próximo ao trono do Papai Noel.

A ação acontece em parceria com a Associação Protetora dos Animais Abrigo Fauna e Flora, entidade fundada em maio de 2005. O Abrigo gerido pela organização acolhe cães e gatos em situação de risco, vítimas de abandono ou maus-tratos. Os animais assistidos são tratados, vacinados, castrados e, após esses processos, vão para a adoção. Atualmente, em torno de 900 bichos vivem no Abrigo, cerca de 600 cães e 300 gatos. O Fauna e Flora ainda ajuda aproximadamente 100 famílias carentes com os cuidados de seus bichinhos, fornecendo castração, ração e tratamento de doenças.

O consumo mensal (aproximado) de ração é de 7 toneladas por mês para os cachorros e 2 toneladas por mês para os gatos. Além dessas despesas, o Abrigo também precisa de recursos para idas ao veterinário, medicação, castração, vacinação e produtos de limpeza para os canis e gatis.

SERVIÇO

Visitação Pet ao Papai Noel e Ação social e arrecadação de ração

Data: 03 de dezembro (domingo)

Hora: Das 12h às 20h – Das 12h às 14h, horário exclusivo para fotos dos pets com o Papai Noel

Local: Trono do Papai Noel, na Praça Central do Conjunto Nacional, piso térreo