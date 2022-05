Duo Dourado Freire faz espetáculo em homenagem ao Dia das Mães

Irmãos e músicos, Luiz Paulo e Andre Dourado Freire apresentam repertório com obras para duo de violino e violoncelo, nesta sexta (6), às 20h, no CTJ Hall

Em espetáculo em homenagem ao Dia das Mães, o Duo Dourado Freire se apresenta nesta sexta-feira (6), às 20h, no projeto Sextas Musicais. Irmãos e músicos, Luiz Paulo Dourado Freire, violinista, e Andre Dourado Freire, violoncelista, começaram a frequentar os concertos na Casa Thomas Jefferson ainda no ventre de sua mãe e cresceram em meio às apresentações. Agora, ocupam o palco do CTJ Hall para mostrar seu virtuosismo interpretando um repertório desafiador com muito talento e maturidade.

O espetáculo terá público presencial no CTJ Hall, na Casa Thomas Jefferson da SEP SUL 706/906. E a transmissão ao vivo pelo YouTube do centro binacional, que tem o apoio da Embaixada dos EUA na realização de seus eventos culturais, será mantida em todos espetáculos. Dessa forma, esse patrimônio de belas apresentações musicais permanecerá disponível online.

O recital começa com o primeiro movimento do Duo Op. 7, composto pelo húngaro Zoltán Kodály. Juntamente com Béla Bártok, Kodály foi um dos pioneiros do movimento nacionalista fóclorico que ocorreu na Europa no século 20 e, em 1914, compôs esta obra que se tornou um dos mais importantes duos para o repertório de violino e violoncelo.

Em seguida, Luiz Paulo e Andre apresentarão uma obra escrita sobre o hino nacional britânico “God Save the King”, na forma de tema e variações. Composto pelo violoncelista Adrien-François Servais em parceria com o violinista Joseph Ghys, a peça explora técnicas virtuosísticas e desafiadoras dos dois instrumentos.

Para finalizar o recital, os músicos apresentarão a mais importante obra orquestral com os dois instrumentos de solistas: concerto para violino, violoncelo e orquestra de Johannes Brahms. Também conhecido como Concerto Duplo, a obra foi o último trabalho orquestral do compositor romântico alemão, e logo incorporada ao repertório de solistas e orquestras por toda a Europa.

Luiz Paulo e Andre apresentarão o Concerto Duplo integralmente, adaptado na versão para solistas e sexteto de cordas feita pelo compositor M. Rechtman com as participações de Márcio Gomes e Raphael Egídio, violinos; João Paulo Machado e Felipe Neves, violas; Augusto Guerra-Vicente e Norma Parrot, violoncelos.

Serviço

Sextas Musicais – presencial e on live streaming

Duo Dourado Freire

Luiz Paulo, violino; Andre, violoncelo

Data: Sexta-feira, 6 de maio

Horário: 20 horas

Local: CTJ HALL-Casa Thomas Jefferson, SEP-Sul 706/906

Com público presencial e também transmissão ao vivo no canal da Casa Thomas Jefferson no YouTube