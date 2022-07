Dudu Bar promove feijoada com choro neste sábado

Quem for, vai ganhar uma Heineken de welcome drink

O restaurante Dudu Bar, na 303 Sul, promove, neste sábado (30), a “Feijucaduca”. Vai ter feijoada tradicional e choro com o grupo As Fulanitas a partir das 13h. Todos que comparecerem ganham uma cerveja Heineken de welcome drink.

O restaurante comandado pelo chef Dudu Camargo serve feijoada todos os sábados, das 12h às 18h, a R$ 69,90 por pessoa. O valor dá direito a entrada, feijoada servida à mesa, a cada pedido, e acompanhamentos à vontade. De entrada, a Feijucaduca apresenta o Torresmo crocante; Bolinho de arroz da vovó; Mandioca amarela (crocante por fora e cremosa por dentro); Pastéis variados e Caldo de feijão temperado. Para os pratos principais, a tradicional Feijoada do chef Dudu Camargo, leve e cremosa, com os acompanhamentos: Arroz branco; Couve com manteiga dourada e alho crocante; Farofa de cebola; Molho de pimenta; Conserva de pimenta da casa e Rodelas frescas de laranja e abacaxi.

As Fulanitas é um grupo regional de choro formado pela pandeirista Vani Veloso e pela cavaquista Amanda Guimar. A composição atual ainda conta com Talia Vieira na flauta e Cynthia Costa no violão. Foto: Divulgação

Você tem fome de quê?

Além da feijoada aos sábados, o Dudu Bar apresenta o menu “Você tem fome de quê?”, o cardápio executivo da casa, com a possibilidade de complementar a refeição com uma opção de entrada e uma de sobremesa a partir de R$ 49,97. Ao selecionar o prato principal entre as opções do menu, por mais R$ 20, é possível saborear também a entradinha e a sobremesa do dia. O menu está disponível todos os dias, para almoço e jantar.

De entrada, o menu propõe a Mini salada de verdes coberta de carpaccio de carne ou de salmão ao molho de mostarda com lascas de parmesão e alcaparras fritas. Para a sobremesa, a casa apresenta, como opções, o Pudim de leite com calda de frutas vermelhas flambados no Cointreau e manjericão ou o Mousse de Avelã crocante regado com calda de chocolate belga branco.

O “Você tem fome de quê?” é uma seção de pratos principais, para quem deseja se deliciar com as criações do chef Dudu Camargo. Entre as proteínas, opções com carne, frango, peixe, massas e risotos. Destaque para o Dudu Pé na Roça, filé de porco grelhado ao molho do campo com arroz branco e feijão tropeiro (R$ 39,97), o Gramado e Canela, coxa e sobrecoxa de frango assadas com ervas acompanhadas de nhoque ao molho da casa (R$ 29,97) ou o Tango, filé mignon à milanesa com purê de batatas e mini-salada de rúcula (R$ 54,97).

Feijoada e Choro no Dudu Bar (303 Sul)

Data: sábado, 30 de julho, das 13h às 15h

Couvert: R$ 15,00

Endereço: SCLS 303 Bloco A Loja 03 – Asa Sul

Pedidos:(61) 99341-0055 (Whatsapp)

Instagram: @dudubaroficial

Segunda a quarta-feira: 12h às 15h e 18h à 0h

Quinta-feira: 12h às 15h e 18h à 1h

Sexta-feira e sábado: 12h às 2h

Domingo: 12h às 17h