Domingo no Parque promete axé, churrasco, cerveja e diversão

O evento, que será realizado nos fins de semana de setembro, tem entrada gratuita e um formato para reunir toda a família

A segunda edição do evento Domingo no Parque promete movimentar o fim de semana. O evento, que será realizado nos fins de semana de setembro, tem entrada gratuita e um formato para reunir toda a família com foodtrucks e cervejarias artesanais da capital federal. Neste domingo (11), tem axé com as bandas locais Maria Vai Casoutras, Sarau do Igão e Samba Bosco.

A banda Maria Vai Casoutras abre a festa às 12h; às 15h30, é a vez de Sarau do igão subir no palco; encerra a festa a Samba Bosco, às 18h30.

Serviço

Domingo no Parque

Domingo, 11 de setembro

Das 11h às 23h

Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Entrada gratuita

Informações: (61) 99690-5828

Maiores informações pelo WhatsApp: 61 99267.2003