DJ Guuga e Wiu fazem show em Brasília

Complexo Fora do Eixo (Saan) recebe os artistas nesta quinta (19) e sexta (20)

O Complexo Fora do Eixo (Saan), recebe, nesta semana, os shows de Wiu e DJ Guuga. Eles desembarcam em Brasília a partir desta quinta-feira (19). Os ingressos antecipados já estão à venda.

O trapper Wiu sobe ao palco na quinta (19), na festa”“Quinta Marcha”. O cantor é uma das novas vozes do rap nacional, e tem sucessos como “Felina”, “Coração de Gelo” e “Vampiro”. A noite ainda vai contar com os DJs Caio Hot, Hugo Drop, Senx Gang, Novin Yarp, Kaca.

Wiu é cearense e tem 20 anos. Foto: Divulgação

Já na sexta (20), quem se apresenta é o paulista DJ Guuga. Do funk ao piseiro, Guuga é dono de hits como: “Depende”, “Funk do Pai”, “Faz Assim Fiu Fiu”, “Volta Bebe, Volta Neném”, e “Rave de Hits”. Logo depois, tem o pagodinho da turma do Doze por Oito, além dos DJs Caio Hot, Daniel Futuro e DJ Kaca.

Programação/serviço

Quinta (19/01): Wiu, Caio Hot, Hugo Drop, Senx Gang, Novin Yarp e Kacá

Sexta (20/01): DJ Guuga, Doze por Oito, Caio Hot, Daniel Futuro e Kacá

A partir das 20h

Complexo Fora do Eixo – Saan, Quadra 1

Ingressos a partir de R$ 40 no site Furando a Fila

Instagram: @complexoforadoeixo

Classificação: 18 anos