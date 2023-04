‘Disney on Ice’ chega a São Paulo em maio com novos personagens na atração

O enredo acompanha Mickey Mouse em busca de sua memória favorita ao lado de Minnie, Pato Donald e Pateta

São Paulo – SP

O “Disney on Ice”, uma das atrações mais aclamadas de São Paulo, faz nova temporada na capital paulista do dia 31 de maio a 4 de junho. O Ginásio Ibirapuera recebe os personagens do estúdio em um musical para crianças e adultos.

O espetáculo acontece em uma pista de gelo e conta histórias de personagens de filmes como “Moana”, “Frozen” e “Enrolados”. Neste ano em que a Disney comemora seus cem anos, a atração traz uma novidade: desta vez participam Buzz Lightyear, Woody e Jessie, personagens da franquia “Toy Story”.

O enredo acompanha Mickey Mouse em busca de sua memória favorita ao lado de Minnie, Pato Donald e Pateta. Os personagens, então, se aventuraram pelas histórias da Disney, levando a plateia a interagir durante o show.

O público viaja para Colômbia para conhecer Mirabel e sua família que fazem parte do filme “Encanto”, navega pelo mar com Moana e Maui e se encontra com as irmãs Anna e Elsa de “Frozen”. Personagens como Nemo e Doris também participam do espetáculo no gelo.

Os ingressos já estão à venda na plataforma uhuu e vão de R$ 60 a R$ 460.

DISNEY ON ICE – 100 ANOS DE EMOÇÃO

Quando De 31/5 a 4/6; qua. e qui. às 19h30, sex. às 15h30 e 19h30; sáb. e dom. às 11h, 15h e 19h

Onde Ginásio Ibirapuera – Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, 27 Paraíso, região central

Preço A partir de R$ 60

Link: https://disneyonice.uhuu.com/