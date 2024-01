Dire Straits Legacy se apresenta em Brasília em maio

Banda volta ao Brasil em abril com a turnê “For You South America 2024”

Em uma atmosfera que remete a uma viagem às décadas de 1970 e 1980, a banda Dire Straits Legacy volta ao Brasil em abril com a turnê “For You South America 2024”. Em Brasília, o grupo se apresenta no auditório master do Centro de Convenções Ulysses, em 1º de maio.

Formada por músicos que fizeram parte de diferentes fases da carreira da Dire Straits Legacy, a banda apresenta um show único que revive os inúmeros e inesquecíveis hits que marcaram uma geração. Entre os clássicos que estarão no repertório, “Money for Nothing”, “So Far Away”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Romeo and Juliet” e muitas outras canções memoráveis interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Marco Caviglia (voz e guitarra), Danny Cummings (percussão e voz), Primiano Dibiase (teclados), Steve Walters (baixo) e Alex Polifrone (bateria).

A venda de ingressos começa dia 25 de janeiro, no site Oh! Artes, a partir de R$ 150. Para a compra do ingresso meia social é necessário a doação de 1kg de alimento não perecível no local do show.

Serviço

Dire Straits Legacy

Local: Centro de Convenções Ulysses

Data: 1º de maio (quarta-feira)

Horário: 22h?

Ingressos no site Oh! Artes

Classificação indicativa: 16 anos

Informações: (61) 3365-1225