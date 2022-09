Diogo Nogueira, Emicida, Baco e Natiruts fecham o Na Praia com chave de ouro

Ainda tem Marcelo Falcão e Marina Sena no fim de semana de encerramento do festival. Antes, no feriado, tem mais atrações. Confira o line-up

Após dois meses de shows semanais, o Na Praia se despede do público brasiliense neste fim de semana. Mas até lá tem muita música, começando pelo feriado.

A festa começa hoje (6), com o grupo Di Propósito, que é cria do DF. O DJ Dennis e sua filha Tília complementam a noite.

Amanhã (7), feriado, é dia de música eletrônica na arena com os DJs internacionais Armin Van Buuren e Kaskade.

Pulando para o fim de semana, na sexta-feira (9), tem Diogo Nogueira. A cantora Alcione, que se apresentaria no mesmo dia, cancelou o show por estar em recuperação de uma cirurgia.

No sábado (10), é dia de rap com Emicida, Baco Exu do Blues e Marcelo Falcão.

Para encerrar, Natiruts e Marina Sena se apresentam no domingo (11).

Os ingressos são vendidos no app ou site da R2.com.vc, na bilheteria do local do evento e no concierge no Mané Mercado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Na Praia Festival

Terça, 06/09: Dennis, Tília, Di Propósito

Quarta, 07/09: Armin Van Buuren, Kaskade

Sexta, 09/09: Diogo Nogueira

Sábado, 10/09: Emicida, Baco Exu do Blues, Marcelo Falcão

Domingo, 11/09: Natiruts, Marina Sena

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Ingressos somente pelo app R2 com.vc, pelo site r2.com.vc, na bilheteria no local do evento e no concierge no Mané Mercado