Dia da Independência com muito Rock Autoral do Alto Volume no O’Rilley

Dark Spectro, Aurora Vênus, Calma Negativa e DJ Razec fazem shows com estilos variados

O feriado do Dia da Independência terá muito Rock autoral, no palco do O’Rilley, nesta quarta-feira (7). O Alto Volume apresenta as bandas Dark Spectro, Aurora Vênus, Calma Negativa e DJ Razec, a partir das 20h, na 409 Sul.

Post Hardcore, Neo-tropicalismo e o Psicodélico são alguns dos estilos escolhidos para mais um Quarta Autoral no O’Rilley.

As bandas desta semana têm base tanto no Distrito Federal quanto no Entorno, o que mostra o ressurgimento e a força da cena em toda a região.

“Somos uma força só. É isso que o Alto Volume quer para todos que desejam ver o Rock no seu lugar de destaque, como vem acontecendo no mundo todo. O público pode conhecer bandas novas e acabar aqui mesmo com o discurso de que o estilo está morto. Esperamos uma casa lotada, como vem ocorrendo nos eventos do O’Rilley”, destaca o produtor e idealizador do Alto Volume, Cezar Degraf (Vontana).

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como pólo de todos os estilos do gênero. Isso se reflete na pluralidade de bandas que vem se apresentando nas Quartas Autorais do O’Rilley.

Serviço:

Alto Volume apresenta: Dark Spectro, Aurora Vênus, Calma Negativa e DJ Razec

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 7 de Setembro

Horário: 20h

Entrada: R$ 20