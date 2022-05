DF recebe evento gratuito de empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e tecnologia

Os brasilienses terão a oportunidade de participar da imersão criativa que acontecerá no Eixo Cultural Ibero-Americano ( antiga FUNARTE)

Já pensou na possibilidade de fomentar diálogos importantes e gerar novos negócios transformadores através de um evento totalmente gratuito? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico juntamente com a Associação Cresce-DF, realiza o “Eco Inova Brasília”, com a proposta de trazer inovação, criatividade, empreendedorismo, tecnologia e sustentabilidade aos brasilienses. De terça-feira (24) a sábado (28), o Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga FUNARTE) receberá o público, com uma vasta programação que tem como objetivo interligar ideias, provocar a busca por novos caminhos e inspirar novas atitudes.

A capacidade de se conectar com pessoas, cada vez mais tem se tornado um destaque profissional e empresarial. As relações interpessoais que ocorrem em um evento que estima receber cerca de 10 mil pessoas, são capazes de alavancar a visão de acadêmicos, estudantes, empreendedores, pesquisadores e especialistas que buscam originalidade, engajamento e novos negócios. Através da promoção de intensas doses de conhecimento, espelhos de carreira, exemplos de empreendedorismo e planejamento, debatidos em mesas de discussão e expostos através de palestras que visam a capacitação.

Programação

O evento começa hoje (24/05) às 10h e receberá a apresentação Infanto Juvenil com As Irmãs Bellaneiro, que também se apresentam às 15h. Dando continuidade ao evento, às 11h ocorre a abertura oficial e logo em seguida, palestras com Glauco Rojas (12h), Livia Campos (16h) e Mayra Castro (18h). Para finalizar os agitos do primeiro dia, o grupo MC Jazz marcará presença, trazendo ao público grandes hits nacionais e internacionais, a partir das 19h.

No segundo dia de evento (quarta-feira, 25), o espaço será palco de diversos talentos como: Tio André, O Mágico (10h e 15h); palestras com Paulo Sá (11h), Iasmin Pieratti (16h) e Marcos Piangers (18h); os embalos da noite serão executados pelo show de Rogério Midlej (19h). Quinta-feira, dia 26, às 10h começam as primeiras atrações com o Espetáculo Mapati (que também se apresentam às 15h) e logo em seguida se iniciam as palestras com Mauricio Otávio (11h), Glauco Rojas (16h) e Arthur Rufino (18h); para finalizar, às 19h BSBEAT trará muita alegria aos brasilienses.

Dando início ao fim de semana, sexta-feira (27), Pirilampear histórias para iluminar, marcarão presença trazendo ao público entretenimento de qualidade, às 10h e também 15h; a partir das 11h sobem ao palco Paulo Sá e Maurício Octávio (16h), para que em seguida ocorra o painel de debate com representantes do Setor Produtivo e Empresas Públicas às 18h; e DJ Barata e Pezão cuidando dos agitos da noite, às 19h. Já em clima de despedida, por quê não repetir o que é bom no sábado, 28? Tio André, O Mágico se apresentará novamente às 10h e 15h; o segmento de palestras acontecerá com Iasmin Pieratti( 11h); Livia Campos (16h) e Amanda Graciano (18h). Por fim, o encerramento do evento será prestigiado com um show da Orquestra Filarmônica, a partir das 19h.

Arena Game Place

Com um espaço voltado à nova realidade dos game players e streamers, cria-se a oportunidade dos jovens demonstrarem suas habilidades no jogo League Of Legends, através de um campeonato que irá prestigiar o primeiro colocado com R$ 1.500,00 e o segundo com R$ 500,00. Serão seis desafios, com duração de até 7 minutos, podendo ser jogado de 1 a 4 pessoas ao mesmo tempo, por quantas vezes os visitantes quiserem. À princípio, são limitadas a 16 times, sem restrição de idade, porém com vagas prioritárias aos alunos da Secretaria de Educação.

Durante os quatro primeiros dias do evento, as etapas acontecerão de maneira remota e durante o sábado (28), a semifinal e final de forma presencial. O regulamento se encontra disponível para os jogadores e as inscrições são feitas pelo formulário forms. gle / 5XLEt6Y5gNyK7mf2A que também pode ser encontrado no site www.ecoinovabrasilia.com.br, junto com os horários, regras e agendas das partidas.

Ainda com o objetivo de estimular as gerações através de jogos, a 60 Minutos Escape Game desafiará os participantes a trabalhar em equipe, treinar a capacidade de liderança, planejamento e criatividade para desvendar os confrontos da aventura proposta. Para quem não sabe do que se trata, é um simulador totalmente imersivo que extrai a melhor estratégia para escapar de uma sala dentro do tempo estipulado, desvendando enigmas até encontrar a chave final. Ambas experiências serão proporcionadas de forma gratuita ao público.

Serviço

Eco Inova Brasília

Quando: 24 a 28 de maio

Onde: Eixo Cultural Ibero-americano (antiga FUNARTE)

Endereço: Setor de Divulgação Cultural Lote 02, (Eixo Monumental, Brasília — DF)

Inscrições e informações: www. ecoinovabrasilia. com. br