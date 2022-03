Desfile de Outono/Inverno é destaque na programação do JK Shopping 

O evento apresentou a nova coleção das lojas Eleni Costa e Hering Store, com a curadoria do jornalista Fernando Lackman

O mês das mulheres foi marcado por uma série de eventos em homenagem ao público feminino. Na última quarta (23), os visitantes se surpreenderam com um desfile que apresentou a nova coleção “Empoderada”, voltada para as estações Outono e Inverno. Dez modelos se dividiram na passarela para divulgar as novas peças da Loja Eleni Costa e da Hering Store.

O evento foi organizado pela empresária Eleni Costa, que participou de um talk show sobre empreendedorismo e liderança feminina. “Em meio a um cenário que desfavorece o empreendedorismo feminino, é sempre gratificante ter a oportunidade de incentivar outras mulheres a serem donas do próprio negócio”, ressalta Eleni.

O desfile, que se iniciou por volta das 20h na Praça Central do JK Shopping, teve a curadoria do produtor Fernando Lackman.

Sobre Eleni Costa – Nascida no Estado do Ceará, Eleni Costa tem mais de 20 anos de experiência no ramo da moda brasiliense. Empresária e proprietária da Loja Eleni Costa, que fica localizada no Shopping JK, em Taguatinga (DF). A grife comercializa roupas, sapatos, bolsas e acessórios para todos os gostos.

Serviço

Loja Eleni Costa

Endereço: St. M-Norte, QNM 34, ÁREA ESPECIAL 1, LOJA 164 – Taguatinga, Shopping JK, Brasília (DF)

Horário de Funcionamento: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 20h.

Instagram: @lojaelenicosta @elenicostadf

