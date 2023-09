Deficientes visuais protagonizam encenações na mostra Arte para Todos

O evento, que integra o projeto Caminho da Arte, ocorrerá neste sábado (30), no Auditório do IFB do Riacho Fundo I

Após dias de preparação, chegou o momento dos participantes de oficinas artísticas, ministradas por experientes artistas da cidade, subirem ao palco e mostrarem ao público o resultado criativo fruto do processo. Foram 24 horas-aula em cada uma das turmas de música, palhaçaria e artes integradas. As oficinas aconteceram no Auditório e no Salão Comunitário da Administração do Riacho Fundo I.

O evento, que integra o projeto Caminho da Arte, ocorrerá neste sábado (30), no Auditório do IFB do Riacho Fundo I, das 16h às 20h, com entrada franca. A produção vai disponibilizar transporte gratuito para o público PcDV, é só agendar pelo WhatsApp (61) 981126126, com Camila Modicoviski.

A mostra terá como Mestre de Cerimônia o palhaço Gaubi Beijodo, vivido pelo ator Hugo Leonardo. Também dentro da programação, a peça “Troféu Bestagi de Ouro”, da Cia de Circo e Teatro Sagrado Riso, e Betão do Acordeom, com o melhor do Forró Pé de Serra.

Além de vivências nas artes do circo, música e cênicas, o Caminho da Arte vai promover, em outubro, uma oficina online e gratuita sobre “Produção e Arte” para artistas PcDV. A fim de mostrar os caminhos de como produzir seus próprios trabalhos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através deste formulário.

O projeto Caminho da Arte é uma iniciativa de formação em artes para pessoas com deficiência visual. Uma ação cultural que consiste em agregar forças à ação de visibilidade dos artistas PcDV, encorajar o protagonismo e fomentar aspectos de integração comunitária com forte impacto social.

Serviço:

Mostra Cultural Arte para Todos

Sábado, 30 de setembro

Das 16h às 20h

Local: Auditório do IFB do Riacho Fundo I – Avenida Cedro, Área Especial 15, QS 16

Entrada franca e classificação indicativa livre

Projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).