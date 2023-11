Deboxe Brasília, Estilo DUB, AbelVolks e JetParty promovem evento solidário

Com entrada gratuita, a festa está marcada para o próximo dia 9. Objetivo é arrecadar alimentos para instituições sociais do DF

As marcas de som automotivo Deboxe Brasília, Estilo DUB, AbelVolks e JetParty realizam, no dia 9 de dezembro, o Encontro Automotivo Solidário. O evento, que terá os funkeiros MC Dricka e Jerry Smith como atrações principais, tem como objetivo arrecadar alimentos para instituições sociais do Distrito Federal.

A festa será realizada no Pavilhão do Parque da Cidade, a partir das 21h, com entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Além dos shows de Dricka e Jerry Smith, haverá exposições de carros e, claro, som automotivo.

“Os encontros da galera do som e carros automotivos muitas vezes eram discriminados, vistos como sinônimos de bagunça e muita desconfiança. Porém, tudo foi evoluindo, e os tempos são outros, hoje todas as marcas e as pessoas são unidas, próximas, e que sempre estão lá para poder curtir. Logo, este evento é para mostrar a nossa força e união, e o quanto podemos ajudar e fortalecer as causas sociais. Será um evento lindo, onde mais de 50 carros de diversos estados do Brasil como Goiás e Minas Gerais já confirmaram presença, será inesquecível”, afirma Sidnei Barreto Salgado, um dos idealizadores do evento.

Serviço

Encontro Automotivo Solidário

9 de dezembro (sábado)

A partir das 21h

No Pavilhão do Parque da Cidade

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na Bilheteria Digital e doação de 1kg de alimento não perecível

Programação e mais informações: (61) 9 9314-0533 / @encontroautomotivosolidario, @savamamulengo e @seturdf