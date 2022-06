De graça: Hora da Alegria com teatro e magia

Espetáculo com a Cia Néia e Nando e apresentação do mágico Tio André encerram programação infantil de junho no DF Plaza Shopping

Com atrações para lá de divertidas, a Hora da Alegria no DF Plaza Shopping encerra a programação do mês de junho. E quem faz a graça da meninada no sábado (25) é o Tio André, intitulado como o mágico das crianças, é o pioneiro no ilusionismo, na capital. Com um show interativo, plástico e cômico, André encanta pais e filhos.

E no domingo (26), a alegria fica por conta do espetáculo A Festa de São João com a Cia Teatral Néia e Nando, que conta a história de Maria Eduarda e João Pedro que estão ansiosos pela Festa de São João que vai acontecer na cidade. Em cena, serão mostradas curiosidades sobre a quadrilha, comidas típicas, brincadeiras e bandeirolas. Uma aula animada sobre essa festa popular.

Todas as apresentações do Hora da Alegria de junho serão no piso 1 do shopping, aos sábados e domingos, às 15h. A programação é gratuita e livre para todos os públicos.

Programação:

25 de junho (Sábado): Tio André

26 de junho (Domingo): A Festa de São João com a Cia Teatral Néia e Nando

SERVIÇO:

Hora da Alegria

Sábados e Domingos, às 15h

Piso 1 DF Plaza Shopping

Entrada franca

Classificação livre