Cruzeiro recebe 8ª Parada do Orgulho LGBT neste domingo (9)

A 8ª Parada do Orgulho LGBT do Cruzeiro/Sudoeste/Octogonal está chegando em grande estilo, como parte do circuito de paradas da 6ª edição do projeto LGBT em Ação, promovido pelo Instituto Nacional de Promoção e Luta por Direitos Humanos, Liberdade, Igualdade e Fraternidade (INPDH – Liberdade, Igualdade e Fraternidade). O evento acontecerá no próximo domingo (09/06), na Feira Permanente do Cruzeiro, a partir das 14 horas.

Será um momento de celebração da diversidade e luta contra a LGBTfobia. Com apresentações de DJs e Drag Queens que fazem parte da comunidade LGBT do Distrito Federal, a manifestação irá animar o público com muita música e performances.

O tema deste ano, “Por Políticas Públicas que assegurem o direito à vida e à plena cidadania da População LGBT”, destaca a necessidade de garantia dos direitos e da dignidade de todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero.

O presidente do INPDH – Liberdade, Igualdade e Fraternidade, Allysson Prata, ressalta a importância das manifestações nas cidades satélites do Distrito Federal.

“O circuito de paradas é um espaço fundamental de luta e resistência para a comunidade LGBT. É através destes eventos que podemos promover a visibilidade, defender os direitos e combater a LGBTfobia nas diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Cada parada representa uma oportunidade de unir forças, celebrar a diversidade e reafirmar nosso compromisso com a igualdade de direitos para todos”. destaca.

Confira o calendário completo dos eventos:

● Cruzeiro/Sudoeste/Octogonal – 09/06, às 14h

● Riacho Fundo II – 23/06, às 14h.

● Águas Claras – 21/07, às 14h.

● Planaltina – 04/08, às 14h.

● Itapoã – 18/08, às 14h.

● Brazlândia – 08/09, às 14h.

● Ceilândia – 22/09, às 14h.

Projeto LGBT Em Ação

Fundado em 2017, o projeto LGBT em Ação foca em ações em prol da visibilidade, promoção e defesa dos direitos, enfrentamento à violência, a todo tipo de preconceito e discriminação contra a comunidade LGBT.

O projeto é idealizado pela INPDH – Liberdade, Igualdade e Fraternidade, instituição da sociedade civil voltada para a promoção de direitos humanos e valorização da vida.

No ano passado, a 5ª edição contou com a inauguração do Ponto da Diversidade, na cidade do Gama. O espaço realizou diversas oficinas de produção e encontro de convivência e lazer comunitário. Além disso, também realizou o circuito de paradas em diversas regiões do Distrito Federal.