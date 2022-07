Cores e sons no Festival das Estrelas, na Liberdade

Neste final de semana ocorre a maior festa de rua relacionada a essa data na capital paulista: o Tanabata Matsuri

O Dia da Imigração Japonesa no Brasil foi comemorado no dia 18 de junho, porém é neste fim de semana que ocorre a maior festa de rua relacionada a essa data na capital paulista: o Tanabata Matsuri, ou Festival das Estrelas.

Em sua 43ª edição, o evento levará ao bairro da Liberdade apresentações musicais, dança, gastronomia e outros atrativos típicos da comunidade. A iniciativa é da Associação Cultural e Assistencial da Liberdade (Acal), que promove essa festa desde 1979. Neste ano, são celebrados 114 anos da imigração japonesa no Brasil.

Aos deuses

Uma das atividades mais procuradas no Festival das Estrelas é comprar um tanzaku, pequeno pedaço colorido de papel, para fazer um pedido aos deuses. A pessoa escolhe a cor correspondente à área da vida para a qual tem um desejo. Os tanzakus são confeccionados em seis cores, cada uma simbolizando um pedido: branco, a paz; amarelo, o dinheiro; verde, a esperança; vermelho, a paixão; rosa, o amor, e azul, a proteção dos céus. Mentalizando o pedido, a pessoa pendura o tanzaku em uma das árvores de bambu espalhadas pelo bairro durante a festa.

Outra opção para se aproximar da cultura japonesa neste fim de semana é assistir à apresentação de Taiko (tambor), que ocorre no sábado, dia 9, às 15 horas, no Shopping Pátio Paulista. O espetáculo é comandado pelo Grupo Kiendaiko, que também estará presente no Tanabata Matsuri no domingo, dia 10.

No Pátio Paulista, também é possível visitar uma exposição que homenageia os 114 anos de imigração japonesa no Brasil. Com organização do Museu da Imigração e da Japan House, a mostra reúne objetos e fotografias históricas, maquetes dos navios que transportaram grupos de imigrantes vindos do Japão, armaduras Yoroi e Kabuto e máscaras tradicionais.

Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas. Pça. da Liberdade-Japão, Liberdade. Sáb. (9) e dom. (10), 10h30/18h. Entrada gratuita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Shopping Pátio Paulista. Rua Treze de Maio, 1.947, Bela Vista. Apresentação de tambor: sáb. (9), 15h. Exposição: até dom. (10). Gratuito.

Estadão Conteúdo.