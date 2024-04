Conterrâneos Novos de Guerra: projeto celebra o Dia do Trabalhador com evento multicultural, no Museu Nacional da República

Brasília, 30 de abril de 2024

O projeto “Conterrâneos Novos de Guerra” comemora o Dia do Trabalhador nesta quarta-feira, dia 1º de maio, com uma programação multicultural que une diversas expressões artísticas como cinema, poesia, artes visuais e música. Para começar, nesta terça-feira, dia 30 de abril, a partir das 19h, o Centro Tradicional de Invenção Cultural, sede do Grupo Seu Estrelo, recebe o cineasta Vladimir Carvalho para a exibição do documentário “Brasília Segundo Feldman”. A celebração segue no dia 1º de Maio, a partir das 17h, no Museu Nacional da República, com shows de artistas e grupos de renome local e nacional.

Conterrâneos é um projeto sociocultural contemplado no Edital Transformando Energia em Cultura 2023. A iniciativa, idealizada pelo grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, é apoiada pelo Instituto Neoenergia e Neoenergia Brasília, através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC-DF).

Sobre o projeto – Segundo Mestre Tico Magalhães, “Conterrâneos Novos de Guerra” propõe uma homenagem ao cineasta Vladimir Carvalho, aos candangos e aos trabalhadores culturais do DF.

“Criamos o projeto como parte da missão de Seu Estrelo: promover e inventar uma nova identidade cultural para Brasília. Vamos juntar grupos, artistas brasilienses de diferentes gerações e guerreiros culturais que estão construindo e consolidando o cenário da cultura no DF para um importante reconhecimento e celebração”, comenta o Capitão do grupo.

De acordo com Maria Isabela Aquino, coordenadora-geral do projeto, no Dia do Trabalhador, durante o evento, trechos do filme “Conterrâneos Velhos de Guerra”, um dos documentários mais célebres de Vladimir Carvalho, ilustrações do Mestre Popular Tico Magalhães e poesias concretas de TT Catalão, serão projetados na cúpula do Museu Nacional, criando um vídeo cenografia para o evento.

Participações de renome nacional – Como não poderia ser diferente, o projeto contará com a presença de reconhecidas personalidades da cultura brasileira. Cada um dos grupos e artistas convidados para compor a programação em homenagem aos trabalhadores têm uma simbólica relação com Brasília.

Entre eles, destaca-se Vladimir Carvalho, homenageado do projeto cujo legado no cinema nacional é inestimável. O premiado documentarista participa da exibição de “Brasília segundo Feldman”, filme lançado em 1979, dirigido por ele e pelo designer americano, Eugene Feldman. A produção retrata o período de construção da capital, apresenta a precariedade da segurança dos trabalhadores em razão do ritmo acelerado das obras, além de depoimentos de pioneiros sobre as condições de vida dos candangos. Uma oportunidade ímpar de conhecer e trocar com essa figura de expressão nacional que, há pouco, completou 90 anos.

Já no Dia do Trabalhador, logo após o show da cantora e compositora brasiliense Ellen Oléria, os candangos recebem Hamilton de Holanda. O improvisador e compositor multipremiado, começou sua trajetória na Escola de Música de Brasília, ultrapassou as fronteiras do Quadrado e hoje inspira audiências em todo o mundo. O Mestre do Bandolim se apresenta junto ao grupo Seu Estrelo.

Confira programação completa:

30/04 (terça-feira)

19h – Exibição do curta “Brasília Segundo Feldman” de Eugene Feldman e Vladimir Carvalho

19h30 – Roda de conversa com o cineasta Vladimir Carvalho e o Mestre Popular Tico Magalhães

Local: Centro Tradicional de Invenção Cultural, 813 sul. Sede do Grupo Seu Estrelo

01/05 (quarta-feira)

17h – Abertura do evento com DJ Flávia Aguiar

18h – Orquestra Alada Trovão da Mata + Ellen Oléria

19h30 – Kirá + Anna Moura

21h – Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro + Hamilton de Holanda

22h30– DJ Flávia Aguiar

Local: área externa do Museu Nacional da República.

Serviço – Conterrâneos Novos de Guerra

Data: 30/04 e 01/05

Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso no Sympla.

Programação: @seuestrelo e @centrodeinvencao