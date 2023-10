Conjunto Nacional e Coletivo Superjazz apresentam o Festival de Jazz

A ideia é reunir grandes profissionais para um jazz session e shows no espaço a céu aberto, com entrada franca

Nesta quinta (5) e sexta-feira (6), o Conjunto Nacional realiza, em parceria com o Coletivo Superjazz, o Festival de Jazz. A ideia é reunir grandes profissionais para um jazz session e shows no espaço a céu aberto, com entrada franca.

Na programação do dia 5 de outubro, a abertura fica por conta do DJ Dudão Melo seguido pelo show do Triiio Nós 3. Já na sexta, dia 6, o DJ Mario Sartô inicia os trabalhos. No decorrer do evento entra em cena o Coletivo Super Jazz com DJ Dudão (loops) + Live P.A, com Henrique Alvin, no baixo. Para encerrar o festival, os presentes vão se divertir com o show do Paulo Black Quarteto.

Responsável por promover, aos domingos, o evento Jazz no Eixo, o Coletivo Superjazz faz a curadoria do festival que tem como ponto de partida a improvisação. Uma das características do coletivo é inovar o Jazz com uma mistura que transita entre o tradicional e o contemporâneo.

Toda a programação do Festival de Jazz no Jardim é gratuita e será realizada no Jardim Urbano, localizado no 3º piso do Conjunto Nacional, com acesso pelos elevadores da Torre Vermelha ou escada fixa da Praça de Alimentação Sul.

Serviço

Festival de Jazz no Jardim

Data: 5 e 6 de outubro

Horário: a partir das 18h

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional

Entrada gratuita