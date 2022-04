Confira a programação cultural em Brasília para o feriado da Páscoa

Com filmes e muita música para aproveitar o feriado, os eventos são gratuitos e em espaços culturais históricos da capital

Eixo Cultural Ibero-Americano

O Eixo Cultural Ibero-Americano, antiga Funarte, está com uma programação super divertida no feriado de Páscoa! Nos dias 16 e 17, os brasilienses poderão curtir a Feira Colaborativa com expositores da capital e seus produtos, como bijuterias, quadros, perfumes, livros e bonecas de pano, entre outros. Outro evento super legal é o Piquenique, que também nos dias 16 e 17, vai trazer muita música, arte e lazer. O Eixo ainda contará com a apresentação do Projeto Minduim, no dia 16, a partir das 17h, que tocará músicas icônicas do rock brasileiro. E para finalizar, no dia 17, o espaço receberá o Lazer DaBomb, a festa hip-hop do DF, com apresentações de DJs e B-boys, além de muito grafite!

Memorial dos Povos Indígenas

Do dia 12 ao dia 26 de abril, o Memorial dos Povos Indígenas receberá a exposição “Artes para descobrir as culturas indígenas”, composta por 4 instalações de artistas indígenas: ‘Retratos Invisíveis’, ‘Ymboré é vida’, ‘Futurismo indígena’ e ‘Antropofagia reversa é positiva’. Serão apresentadas obras inéditas do artista Tadeu Kaingang e do coletivo Kokir, com itens que representam o dia-a-dia das diversas etnias indígenas, como: adornos, plumagens, cordões, tecidos, instrumentos musicais, armas, artefatos de caça, objetos rituais e lúdicos, cerâmicas e utensílios dos povos indígenas. A mostra também vai contar atividades interativas por meio da tecnologia, com projeções em LED nas paredes.

Indo além do espaço do Memorial, a exposição continua no mundo virtual, no site aei.art.br/artes/, com vídeos e livros que ampliam a experiência proporcionada pelas obras físicas. O Memorial fica aberto de terça a domingo, das 9h às 17h.

Foto/Reprodução

Concha Acústica

Projetada para receber atrações ao ar livre, passar o feriadão na Concha Acústica, localizada na beira do Lago Paranoá, pode ser incrível! Com uma programação que agrada todas as idades, o espaço vai receber sessões de cinema e um show de graça. No sábado, dia 16, o grupo de reggae Jah Live! vai tocar a partir das 17h, prometendo encantar a todos! Para melhorar a programação, no dia 14 serão exibidos dois filmes, às 18h e 21h respectivamente: “Yesterday” e “Projeto Gemini”. Já na sexta-feira, 15, a Concha passará “Tropa de Elite”, às 18h, e “Curtindo a vida adoidado”, às 21h. No domingo de Páscoa, 17, a programação começa com o filme infantil “Madagascar”, às 18h, e termina no final de semana com “Show de Truman”, às 21h.

Foto/Reprodução

PuroRitmo Eco-visão

Em sua 20º edição, o projeto Puroritmo Eco-Visão busca valorizar a integração de cultura e ações socioambientais, o evento será organizado no Cine Brasília. Durante os dias 15, 16 e 17 de abril, o público poderá ter a Experiência Sensorial Dome Mapping: uma imersão com projeção mapeada de Brasília, as águas da cidade e do cerrado. A projeção tem 8 minutos de duração.

Serão exibidos também filmes socioambientais, como: “Uma vida em suspense” (EUA, 1965), na sexta-feira, 15/04, às 21h30; “O que terá acontecido a Baby Jane?” (EUA, 1962), no sábado, 16/04, às 18h; e “Joana Francesa” (Brasil, 1973), no domingo, 17/04, às 16h30. A parte gastronômica fica por conta da Central do Cerrado, com um menu repleto de ingredientes do cerrado, e a música será comandada pelos DJs Chicco Aquino (15/04), Tamara Maravilha (16/04) e Miranda (17/04).

Serviços

Eixo Cultural Ibero-Americano

Onde: Eixo Cultural Ibero-americano (Setor de Divulgação Cultural, Eixo Monumental) – Antiga Funarte

Data: 16 e 17 de abril

Horário: das 9h às 17h

Para mais informações: (61) 99164-2972, @eixoculturaliberoamericano e @associacao_luta_pela_vida

Memorial dos Povos Indígenas

Onde: Zona Cívico-Administrativa, em frente ao Memorial JK

Data: 15, 16 e 17 de abril

Horário: das 9h às 17h

Para mais informações: (61) 99250-5961, @memorialdospovosindigenas e @associacao_luta_pela_vida

Concha Acústica

Onde: SCEN, próximo do Museu de Arte de Brasília

Data: 14, 15, 16 e 17 de abril

Para mais informações: @ccbeiralago e @concha_acustica_df

Puroritmo Eco-Visão

Onde: Cine Brasília, SHCS EQS 106/107

Data: 15, 16 e 17 de abril

Para mais informações: @festivalpuroritmo

Trailers dos filmes: