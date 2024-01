Complexo Fora do Eixo promove pré-carnaval com DJ Shark

Evento “Baile Carioca” acontece neste sábado (27/01)

O Complexo Fora do Eixo agita a capital federal com um pré-carnaval neste sábado (27). O evento, que tem como atração nacional o DJ Shark, acontece a partir das 21h.

A festa conta ainda com as apresentações do grupo de pagode Nossa Galera e dos DJs Pepe, Luk e Thiago May.

Os ingressos já estão à venda no site Digital Ingressos a partir de R$ 30 + taxas, correspondentes ao primeiro lote. No entanto, é importante ressaltar que os valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio, por isso, os interessados devem garantir seus ingressos antecipadamente.

Serviço

Pré-Carnaval do Complexo Fora do Eixo

Sábado, 27 de janeiro

A partir das 21h

Ingressos a partir de R$ 30 no site Digital Ingressos

Mais informações: @complexoforadoeixo

Classificação: 18 anos