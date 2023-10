Complexo Fora do Eixo prepara line-up de Halloween com Mu540 e WM

Ingressos já estão sendo vendidos no Furando a Fila

Para celebrar o Halloween, o Complexo Fora do Eixo preparou uma mega programação com três dias de festa. Os eventos começam na quinta (19) e vão até o sábado (20), com shows de DJ Mu540, Benzadeus, MC WM e muito mais. Os ingressos já estão à venda no site Furando a Fila.

A festa começa na quinta (19), a partir de 20h. Quem sobe ao palco é o funkeiro DJ Mu540. O paulista é dono de hits como “Preto e Dinheiro” e “Fantástico Mundo da Oakley”. Logo em seguida, a festa fica por conta de Caio Hot x Novin Yarp, Kashu x J4K3, Hugo Drop x Underluv e The Beats On.

Já na sexta (20), quem comanda a programação é o famoso funkeiro MC WM, com músicas como “Fuleragem”, “Qual Bumbum Mais Bate” e “Sua Amiga eu vou pegar”. A noite ainda tem The Mafia, Luk, Disstinto e Kacá.

No sábado (21), é dia de muito funk com DJ A x Hugo Drop, Caio Hot x Pepê, Ella Nasser x Law, Fab Salles x Larbac, Muse x Amethysta e Thiago May.

E para finalizar em grande estilo a programação, no domingo (22), o Complexo recebe um pagodinho do grupo Benzadeus. Depois é a vez dos DJs Kacá e Arthur Campos agitarem a festa.

Serviço

Haloween no Complexo Fora do Eixo

De quinta a domingo

Ingressos no Furando a Fila

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @complexoforadoeixo