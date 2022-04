Comedy Lounge na W3 Sul

O W3 Sul chega a sua 22º edição, trazendo o melhor do Stand Up Comedy de Brasília. Realizado sempre às terças-feiras, o evento vem se consolidando como a melhor opção de humor e diversão no início da semana

Dessa Vez, Ana Luiza Bellacosta, Leo Gomes & Valter Nunes fazem na próxima terça, dia 05 De abril ás 20H, na aconchegante comunidade criativa Infinu na 506 Sul, mais uma noite de Stand Up Comedy, trazendo assuntos do cotidiano que envolvem e divertem a plateia fazendo com que o nível de serotonina chegue ao máximo!

Para deixar essa experiência ainda mais gostosa, a Infinu conta com uma incrível infraestrutura composta por take out bar, 04 restaurantes, 04 lojas externas, loja colaborativa no espaço interno, co-work e um magnífico palco, local onde acontecem os shows.

PRÓXIMA EDIÇÃO

Humorista: ANA LUIZA BELLACOSTA, LEO GOMES E VALTER NUNES

Data: Terça-feira, 05 de Abril 2022

Início: 20h (Chegar até 19h45)

Local: 506 Sul Infinu Bsb

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antecipado: R$30

Onde comprar: https://www.sympla.com.br/w3-sul-comedy-lounge—ana-luiza-bellacosta-leo-gomes–valter-nunes__1534274