Cleber e Cauan traz a Brasília o projeto “Resenha”

Show está marcado para o dia 26 de novembro, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Vendas começam nesta sexta (28)

Após o lançamento do terceiro EP do projeto Resenha, a dupla Cleber & Cauan anunciou recentemente que Brasília será a próxima cidade a receber a festa que reúne vários artistas da cena sertaneja.

O evento será no dia 26 de novembro, no Estádio Nacional Mané Garrincha, e vai contar com a participação de mais de 10 artistas convidados. Entre os confirmados, estão a dupla Max & Luan.

Os ingressos para o show começam a ser vendidos nesta sexta-feira (28), pelo site ou App Furando A Fila, com valores promocionais a R$ 70 (frente palco) e R$ 120 (camarote).

Resenha Brasília com Cleber & Cauan

Quando: sábado, 26 de novembro de 2022, a partir das 22h

Onde: Estádio Mané Garrincha, Eixo Monumental, Brasília-DF

Ingressos: vendas a partir de sexta-feira, 28 de outubro, pelo site ou App Furando A Fila, com valores promocionais a R$ 70 (frente palco) e R$ 120 (camarote)

Para mais informações: @resenhabrasilia