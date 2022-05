Circo Teatro Artetude inicia nova Caravana pelo DF

Em nova circulação cheia de arte e reflexões, os Irmãos Saúde levam circo, teatro e oficinas para Riacho Fundo, Ceilândia e São Sebastião

O Circo Teatro Artetude está de volta com nova circulação que começa pelo Distrito Federal. Nos dias 7, 8 e 14 de maio, os Irmãos Saúde levam circo, teatro e oficinas de perna de pau e malabares às regiões do Riacho Fundo, Ceilândia e São Sebastião, na etapa Brasília da Caravana que depois percorrerá o interior do país.

A trupe vai apresentar os espetáculos “Brincadeiras de circo” e “Grande circo dos irmãos Saúde” na Lindinha, ônibus equipado com estrutura de som e luz, que está sempre pronta para levar a arte circense para os quatro cantos do Brasil. Para a trupe, é de fundamental importância promover a inclusão cultural das comunidades do interior do Brasil e estimular um convívio pacífico por meio da arte e cultura de forma lúdica e criativa.

“Mais do que levar arte para essas comunidades, queremos contribuir para que as pessoas, em especial os jovens que participam das nossas oficinas ou espetáculos, possam se transformar em seres humanos melhores”, enfatiza Ankomárcio Saúde, o Palhaço Chaubraubrau.

Foto/Reprodução

Depois da etapa Brasília, o grupo segue para o estado de Goiás (Goiás Velho), Minas Gerais (João Pinheiro) e Mato Grosso (Barra do Garças). A Caravana tem o apoio do FAC – Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF e tem como proposta a descentralização e democratização do acesso à cultura, aos bens culturais materiais e imateriais proporcionados pela Arte Circense, presente nas atividades e pesquisa da trupe “Circo Teatro Artetude”

“Este é um momento de ressignificar o Projeto. Percebemos muitos casos de violência nas comunidades e escolas e vamos atuar por meio do circo e do riso, esta é uma questão a ser abordada na turnê. É uma oportunidade de incentivar o diálogo para que as comunidades possam refletir e pensar em saídas para seus problemas de maneira coletiva e, assim, transformar o local onde moram. Nesse momento de retorno ao convívio social, isso se faz tão importante. E a arte é um rico caminho para essa construção!”, complementa o Palhaço Chaubraubrau.

Foto/Reprodução

Sobre os espetáculos

“Brincadeiras de Circo”:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O espetáculo “Brincadeiras de Circo” são 5 palhaços que revivem a magia do circo tradicional. Especialmente voltado para o resgate e reintrodução da linguagem do teatro de rua, e do “brincar” popular. Rico em elementos como canções populares, jogos acrobáticos, mágicas, brincadeiras de roda, equilibrismo, malabarismo e muita palhaçada.

Um espetáculo onde homenageamos as origens do circo e contamos com a presença dos palhaços Mandioca Frita, Chalbralbral, Raquaquá, Tapioca e Espiga de Milho.

“O circo dos irmãos saúde”:

Ankomárcio Saúde e Ruiberdan Saúde são amigos, irmãos e palhaços, que usando de elementos de esquetes tradicionais, temperadas com manobras acrobáticas e números de malabares, exercitam a incrível e maravilhosa arte da convivência. Um jogo em que os sentimentos oscilam da raiva ao amor em segundos, os irmãos exploram cenas cotidianas que levam ao espetáculo e ao espectador a dúvida se aquilo é ou não verdade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação – Brasília

Atividades nas regiões

16h00 – Oficinas de Malabares e Perna de pau

18h – Espetáculo “O Circo dos Irmãos Saúde”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Encerramento com o espetáculo “Brincadeiras de Circo”

Entrada franca

Dia 7 de maio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Riacho Fundo I- Vale da Benção, Canegai

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia 8 de maio

Ceilândia- praça da Bíblia

Dia 14 de maio

São Sebastião- quadra de esporte do bairro Vitória