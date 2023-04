Cia de Comédia Setebelos: “VIAJANTES DO TEMPO – A História Como Ela Não É”

Aperte o cinto e viaje pela História que nossos professores não contaram

Aperte o cinto e viaje pela História que nossos professores não contaram – Do Descobrimento do Brasil ao Japão Feudal, de Esparta ao Velho Oeste Americano. Com um olhar hilário e inovador sobre fatos marcantes da História da humanidade, a Cia. de Comédia Setebelos traz esta produção: “Viajantes do Tempo: A História Como Ela Não É”.

A máquina do tempo é brasileira. Porém, numa falha de segurança, um ambicioso vilão a rouba e a usa para voltar ao passado pondo em prática seu diabólico plano para adquirir a imortalidade e se tornar os Senhor de Todos os Tempos! Cabe a três nada confiáveis agentes da ABVT (Agência Brasileira de Viagens no Tempo), iniciarem uma louca e implacável perseguição e impedir que a História seja mudada e nosso presente seja destruído.

Programe-se:

SETEBELOS em “VIAJANTES DO TEMPO”.

Local: Teatro CAESB Águas Claras

Data: 20.05 (Sábado)

Sessão: 20H

Link para compra: https://linktr.ee/belugaeventos

www.ingressodigital.com

Ponto de venda (sem taxa): Viva Paleteria do Liberty Mall

Classificação indicativa: 12 anos

Informações: (61) 9 9993-0717 ou (61) 98109.9080