CCBB Educativo promove visitas mediadas para bebês

Bebês de 0 a 3 anos e seus responsáveis ganham atenção especial do CCBB Educativo. Durante todo o mês de novembro, aos sábados e domingos, às 9h30, acontecem as Visitas Mediadas para Bebês oferecidas pelo CCBB Educativo Brasília.

Nas visitas, os educadores estimulam a sensibilização estética e poética das crianças em ambiente que acolhe tanto os bebês quanto os adultos responsáveis. A atividade recebe até dez bebês por vez, que irão percorrer o universo do Movimento Armorial 50 anos e receber estímulos sensoriais que dialogam com a mostra.

“O público é específico e demanda abordagens diferentes, como ritmo mais lento de passeios pelas galerias, tom de voz mais suave e estímulos sensoriais próprios”, destaca Camila Pires, Coordenadora do CCBB Educativo Brasília.

Ainda com foco no público de 0 a 3 anos, o projeto Pequeníssimas Mãos também dialoga com a exposição Movimento Armorial 50 anos, movimento de arte e cultura popular brasileira com foco, sobretudo, na cultura nordestina. Leitura de Cordel, a partir de ilustrações, música e dança são elementos do Movimento Armorial que pautam a descoberta de novos sons, ritmos e experiências sensoriais nos bebês.

Voltado para crianças de 3 a 6 anos, o projeto Pequenas Mãos propõe um passeio pela exposição de Ziraldo Interativo, também em cartaz no CCBB Brasília, e em seguida participar de atividade pedagógica que possibilita que as crianças explorem o universo artístico do autor com suas narrativas e ilustrações, descobrindo o mundo das cores, formas e a interposição desses elementos por meio de uma mesa de luz.

Já o programa Livro Vivo, voltado para toda a primeira infância (0 a 6 anos), dialoga com as duas exposições em cartaz no CCBB: Ziraldo Interativo e Armorial 50 anos. A contação das histórias de Ziraldo é realizada no pavilhão de vidro, onde foi criado um grande espaço de leitura infantil. E na sala do Programa Educativo há um espaço temático do Movimento Armorial com livros selecionados para todas as idades. Local onde acontece também a Hora do Conto, destinado a crianças de todas as idades, incluindo a primeira infância. Espaço que educadores e músicos contam histórias da cultura popular brasileira.

O CCBB Educativo possui atividades regulares, com horário pré-estabelecido, além dessas voltadas para a primeira infância. Há visitas mediadas, presenciais e virtuais, e programação para crianças, adultos, universitários e pessoas com deficiências. Algumas atividades devem ser agendadas e estão sujeitas a lotação. A programação completa e mais informações podem ser encontradas no telefone (61) 3222-0341 e nos sites https://programaccbbeducativo.com.br/ ou https://ccbb.com.br/brasilia/ccbb-educativo/