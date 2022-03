CCBB Educativo promove festival Mulheres de Arte

No dia 27 de março, contadoras de histórias, atrizes, cantoras e musicistas se reúnem numa tarde para celebrar o mês da mulher

O CCBB Educativo promove, no dia 27 de março, o festival Mulheres de Arte, um encontro para mostrar a produção artística de mulheres de Brasília. O evento tem início às 15h, nos Jardins do CCBB, com a apresentação do Grupo Vocal 3por4, que traz repertório de músicas brasileiras.

O trio é composto pelas cantoras e compositoras Jú Maria, Lyza Vieira e Rai Santana. O grupo traz em seus arranjos e composições nuances que proporcionam uma experiência ímpar. Três vozes femininas, em alguns momentos acompanhadas pelo violão de Ana Flávia Rodrigues. Para o show do CCBB, o 3por4 elencou canções de seu trabalho autoral, em composições como Raiará, de Jú Maria, e Mainha, de Rai Santana.

Foto/Reprodução: 3por4

Na sequência da tarde, o Coletivo Entre Vazios apresenta a performance “Lourença”, uma intervenção cênica que aborda o tema da solidão e os conflitos existenciais de uma mulher de meia idade. A boneca arrasta consigo seu caderno de poesias.

Sem verbalizar qualquer palavra e acompanhada pelo som da rabeca tocada ao vivo, Lourença vagueia pelos espaços até o momento em que forma um círculo com o próprio cabelo, local em que sente segurança e desfolha suas poesias. O público é convidado a recolher as folhas rasgadas do caderno e a ter contato com o universo íntimo de Lourença.

Foto/Reprodução: Lourença

A performance tem como inspiração a personagem Gilda do conto “As três irmãs”, do Mia Couto. Conta com as poesias de Luênia Guedes, do livro “Ao encontro do que esqueci de mim”, atuação de Maysa Carvalho e da musicista Maísa Arantes.

E encerrando a programação, contação de história com a coordenadora pedagógica do CCBB Educativo, Adriana Bertolucci, e Fanis Rissoli, pedagoga e arte educadora, contadora de histórias há mais de oito anos.

As duas se conheceram quando trabalhavam juntas no CCBB Educativo, há sete anos. Hoje, as duas são mães e continuam atuando na arte educação em Brasília, levando a magia da contação de histórias para muitas crianças e suas famílias.

Serviço

Programa Educativo do Centro Cultural Banco do Brasil

Festival Mulheres de Arte

27 de março, as 15h

Local: Jardim (em frente ao Casulo)

Acesso: Evento gratuito.

Capacidade: Sem retirada de ingressos

vide programação em www.bb.com.br/cultura

Classificação Indicativa: Livre

Centro Cultural Banco do Brasil – Distrito Federal

Endereço: SCES Trecho 2 – Brasília/DF Tel.: 61 3108-7600

CCBB Brasília

Aberto de terça a domingo, das 9h às 21h.

SCES Trecho 2 – Brasília/DF

Tel: (61) 3108-7600

E-mail: [email protected]

Site/ bb.com.br/cultura (link clicável: https://ccbb.com.br/brasilia/)

Facebook/ccbb.brasilia

Twitter/ @ccbb_df

Instagram/ccbbbrasilia

Youtube/ Bancodobrasil