CCBB Educativo oferece programação especial para o fim do ano

Para o público infantil e adulto, programação de terça a domingo durante o mês de dezembro. A partir do dia 13, atividades diárias para as crianças

O fim do ano chegou! As férias escolares e a vontade de desacelerar o ritmo de trabalho fizeram com que o CCBB Educativo criasse uma programação especial no mês de dezembro. Dialogando com as mostras em cartaz, Movimento Armorial 50 anos e Mundo Zira, as atividades oferecidas propõem não só uma imersão nas exposições, mas também um momento de troca e reflexão sobre os conceitos das obras e temas transversais, apresentados de forma diferenciada para cada público.

Para aproveitar a chegada das férias, as ações que aconteciam apenas aos finais de semana serão oferecidas também durante a semana, a partir do dia 13/12. De terça a sexta-feira, as atividades do programa educativo serão apresentadas ao público em dois horários distintos, às 14h e às 17h (vide programação).

Dialogando com os festejos e celebrações de final de ano na cultura popular, o CCBB Educativo convidou o Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro e sua Orquestra Alada do Trovão da Mata para uma apresentação no sábado 17/12, a partir das 17h, nos jardins do CCBB. Com a proposta de criar um identificador cultural em Brasília, o grupo inventou seus próprios mitos e traz em sua apresentação elementos do cerrado para o imaginário popular. Nessa comemoração especial, eles trazem para o público elementos de manifestações importantes como o Maracatu e o Cavalo-Marinho, unindo terreiro e picadeiro, numa renovação da cultura popular brasileira.

Especialmente com as crianças pequenas, o CCBB Educativo trabalha o lado lúdico das exposições explorando texturas, formas e sons. Como parte dessa programação especial, às 16h30 de domingo 18/12, acontece o Cinema Experimental para Bebês, experimentações artísticas e multissensorial a partir de projeções de filmes na Sala do CCBB Educativo. Já o projeto Pequeníssimas Mãos estimula a motricidade, consciência corporal e musicalização. Ambas as atividades são indicadas para bebês de 0 a 3 anos.

Específico para crianças de 3 a 6 anos, o projeto Pequenas Mãos, após visita à exposição Mundo Zira, realiza uma atividade para criação de histórias em mesas de luz que exploram cores e formas.

Novidade na programação, a Visita Mediada Teatralizada foi pensada para todas as idades e permite que o público viva a experiência do Movimento Armorial por meio da encenação, da música, de cortejos e histórias de cordel. E a Oficina de Xilogravura também pode ser experimentada por todas as idades e permite que visitantes levem para casa uma parte do Movimento Armorial: uma xilogravura feita na hora.

Para o público adulto

Apesar de muitas das atividades do CCBB Educativo serem voltadas para o público infantil ou misto, a Roda de Leitura foi pensada especificamente para os adultos que buscam uma programação cultural mais reflexiva. A ideia é ler em conjunto e compartilhar impressões num espaço de discussão sobre a obra Romance d´A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, que deu origem ao Movimento Armorial.

O CCBB Educativo possui atividades regulares com horário pré-estabelecido. Há, também, visitas mediadas, presenciais e virtuais, e programação para crianças, adultos, universitários e pessoas com deficiências, sempre trazendo o diálogo com as exposições presentes no espaço. Algumas das atividades devem ser agendadas e estão sujeitas a lotação. A programação completa e mais informações podem ser encontradas no telefone (61) 3222 – 0341 e no endereço eletrônico https://programaccbbeducativo.com.br/ ou https://ccbb.com.br/brasilia/ccbb-educativo/

Programação CCBB Educativo Brasília – Dezembro 2022

Fim de Ano com o Programa CCBB Educativo

De 13 a 30 de dezembro, de terça a sexta

13/12 – 14h e 17h – Oficina de xilogravura

14/12 – 14h e 17h – Roda de Leitura para bebês

15/12 – 14h e 17h – Hora do Conto

16/12 – 14h e 17h – Roda de Leitura para crianças

20/12 – 14h e 17h – Oficina de xilogravura

21/12 – 14h e 17h – Roda de Leitura para bebês

22/12 – 14h e 17h – Hora do Conto

23/12 – 14h e 17h – Roda de Leitura para crianças

27/12 – 14h e 17h – Oficina de xilogravura

28/12 – 14h e 17h – Roda de Leitura para bebês

29/12 – 14h e 17h – Hora do Conto

30/12 – 14h e 17h – Roda de Leitura para crianças

Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingresso

Capacidade: 50 ingressos

Classificação etária: Livre

Local: Sala do Programa Educativo/Jardim