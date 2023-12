CCBB Brasília será palco para sarau com canções natalinas na sexta (22)

Sarau reunirá a pianista Marília de Alexandria e o cantor lírico André Vidal para interpretar um vasto repertório

O Programa Educativo CCBB Brasília apresenta, na próxima sexta-feira (22), o sarau Canções Para o Natal, com a pianista Marília de Alexandria e o cantor lírico André Vidal. O evento gratuito ocorrerá a partir das 19h, no teatro do centro cultural.

Canções natalinas são parte importante das tradições e são apresentadas em gêneros e formatos diferentes. Seja música sacra ou popular, concerto ou coral, as músicas evocam esperança, paz e confraternização. Neste clima, o CCBB faz um convite ao público para uma noite de apreciação musical com obras que vão desde o cantochão medieval até a música contemporânea.

O sarau reunirá a pianista Marília de Alexandria e o cantor lírico André Vidal para interpretar um repertório que inclui canto gregoriano, recitativo e ária da mais célebre das grandes obras barrocas, o Messias de Handel. Canções de câmara de compositores alemães, americanos, franceses e brasileiros também fazem parte da seleção. O programa contempla a versão original da canção tradicional Stille Nacht (Noite Feliz).

Os artistas

Marília de Alexandria iniciou seus estudos de piano no Centro de Educação Profissional Escola de Música de Brasília (CEP/ EMB). Concluiu bacharelado em Piano Música e licenciatura em Música na Universidade de Brasília. A pianista possui especialização em Piano Acompanhamento pelo Conservatório Brasileiro de Música do RJ e mestrado em Piano Performance pela Universidade Federal de Goiás. Apresentou-se em recitais em todo o território brasileiro e em diversos países da América do Sul, Central e Europa.

André Vidal é mestre em canto pela Royal Academy of Music e já se apresentou nos principais teatros e salas de concerto do Brasil com um repertório que abrange diversos períodos. Também é pós-graduado em arranjo e compositor. Atua como regente coral e preparador vocal. Foi professor na Escola de Música de Brasília e do Curso Internacional de Verão de Brasília, além do Festival de Música de Londrina e de diversos festivais e oficinas no Brasil.

Serviço

Sarau Canções Para o Natal

Sexta-feira, 22 de dezembro

A partir das 19h

No Teatro CCBB Brasília

Classificação indicativa: +14

Entrada gratuita. Espaço sujeito à lotação