Católica de Brasília promove rodas de conversa com mulheres sobre enfrentamento da violência

O evento acontecerá neste mês de março, nos dias 23, 24 e 25, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres

A Universidade Católica de Brasília (UCB) promove o espaço Trilha de Liderança: Mulheres prezam por Mulheres, com rodas de conversa sobre temas que permeiam a defesa e a segurança física e psicológica de mulheres. As conversas acontecerão nos dias 23, 24 e 25 de março de 2022, das 14h às 16h, no Teatro Católica na UCB.

O evento é realizado em celebração ao Mês da Mulher, comemorado a partir do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A inscrição para participar dos eventos é gratuita, destinada somente a mulheres, pelo link, e pode ser feita até o dia 20 de março. Para as estudantes que queiram participar, cada dia gera duas horas de carga horária complementar pela participação.

Em cada tarde, um novo tema será discutido pelas participantes. Na quarta-feira, dia 23, o tema será “Violência contra mulheres: assédio e defesa”. Na quinta-feira, 24, o debate tem como tema “Saúde Mental e Gênero”. Na sexta-feira, 25, o tema é “Práticas Sororais no trabalho e no ambiente acadêmico”.

O objetivo do evento é realizar uma jornada de e com mulheres na UCB, para formação e estratégias de enfrentamento das violências. Para a professora Moema Bragança, responsável pelo projeto, o evento é importante para promover o encontro de formação com diferentes participantes da comunidade acadêmica, para reflexão sobre a temática das violências contra as mulheres, além de identificar as possíveis estratégias que podem ser utilizadas para o enfrentamento das violências, principalmente os assédios. “O evento trata-se de um espaço para promoção do diálogo e reflexão sobre o papel das mulheres nos espaços laborais e como elas podem organizar, entre si, redes de proteção e suporte”, explica.

Trilhas de Liderança

Tema: Mulheres prezam por mulheres

23/03 – Violência contra mulheres: assédio e defesa

24/03 – Saúde Mental e Gênero

25/03 – Práticas Sororais no trabalho e no ambiente acadêmico.

Data de realização: 23, 24 e 25 de março de 2022

Horário: das 14h às 16h

Carga horária: 02 horas para cada dia – 06 horas (total)

Local: Teatro Católica

Link de inscrição: https://doity.com.br/jornada-de-com-mulheres-na-ucb