Carta a Candidates da Apan está online e permite adesões em todo o Brasil

O evento de leitura da Carta teve transmissão ao vivo e versão presencial. Nesta quarta (24), a Apan também lançou o Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil

Na última terça-feira (23), foi realizada a leitura da Carta do Audiovisual Negro às Candidaturas Antirracistas, com participações presenciais e online – via transmissão ao vivo pelas redes sociais da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (Apan) – de candidates ao Legislativo, assessorias de candidates ao Executivo e parlamento. O documento foi construído de forma colaborativa e está disponível no site da Apan, assim como um formulário para adesão à Carta.

O Presidente da organização, Rodrigo Antônio, ressaltou a coletividade no processo de escrita, a importância da Carta e do Encontro Nacional, que reuniu a Diretoria e Conselho da organização, pela primeira vez, com ampla programação. A Apan trabalhou nesse documento para ser uma ferramenta para candidaturas que “reconheçam como é importante criar e manter políticas públicas para Cultura e Educação, setores fundamentais no combate ao racismo e à discriminação racial”.

Festival

Além da leitura da Carta do Audiovisual Negro às Candidaturas Antirracistas em Brasília, a programação da reunião nacional da Apan, na Casa AfroLatinas, localizada no Varjão, ainda contemplou o Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil. Esse grande evento acontece de 16 a 20 de novembro, com exibição de filmes, seminário, debate, um Lab, sob o tema “Memória e Futuridades”.