Carnaval do Mané anuncia Menos é Mais

Festival acontece de 03 a 13 de fevereiro, na Arena BRB Mané Garrincha

O grupo Menos é Mais é a mais nova confirmação no Carnaval do Mané. O fenômeno do pagode se apresenta no dia 03 de fevereiro.

O Grupo R2 anuncia o retorno do Carnaval do Mané, que acontece de 03 a 13 de fevereiro, na Arena BRB Mané Garrincha, com diversos gêneros musicais e nomes de peso da música nacional.

A folia já começa com um pré-carnaval, dia 03 de fevereiro, e continua de 09 a 13 do mesmo mês. No line up, Nattan; Menos é Mais; Dennis DJ; Psirico; Se Joga; João Gomes; Kadu Martins; Manu Bahtidão; Vintage Culture; Matheus & Kauan; Matuê; Matheus Fernandes; Benzadeus; Doozie; Clayton & Romário; Felipe Amorim; Papatinho; Xand Avião; Clima de Montanha; Kayblack; Pedro Sampaio; Largo Tudo; Doze por Oito; Ana Castela; e Hugo & Guilherme.

Os ingressos estão disponíveis através do site/aplicativo R2.com.vc



Confira o line up por dia:

03/02 – Nattan / Dennis / Psirico / Se Joga / Menos é Mais

09/02 – Vintage Couture / Matheus & Kauan / Matheus Fernandes / Doozie / Benzadeus

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10/02 – Matuê / João Gomes / Felipe Amorim / Kayblack / Papatinho / Largo Tudo

12/02 – Ana Castela / Pedro Sampaio / Clayton & Romário / Doze por Oito

13/02 – Xand Avião / Hugo & Guilherme / Manu Bahtidão / Kadu Martins / Clima de Montanha



Serviço

Carnaval do Mané

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De 03 a 13 de fevereiro

Arena BRB Mané Garrincha

Ingressos: site/aplicativo R2.com.vc

www.r2.com.vc

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

@carnavaldomane

@r2com.vc