Carnaval com segurança: Bloco Eduardo e Mônica se apresenta no sábado (13)

É hora de tirar a fantasia e o glitter do guarda-roupas. Para comemorar a melhor época do ano, o bloco Eduardo e Mônica se apresenta neste sábado (13) no Primeiro Bar, localizado no Setor de Indústrias Gráficas a partir de 19h. A festa começa no início da tarde e todos os protocolos de segurança serão tomados. O uso da máscara é obrigatório, sempre cobrindo nariz e boca, durante a entrada, saída e eventual circulação nas dependências do local.

Às 13h, o “Cada um no seu bloquinho” vai receber o DJ Maffra. Depois, a festa continua com o grupo “Elas que toquem”. O grupo carnavalesco mais famoso de família fecha à noite com os sucessos de ícones do rock da cidade como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Raimundos, Plebe Rude, Cassia Eller, Capital Inicial e Natiruts.

Os ingressos são limitados e custam a partir de R$50. O evento seguirá todos os protocolos de segurança sanitária e de proteção, exigidos pelo GDF e aconselhados pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS). Além do uso da máscara, haverá redução da capacidade de público, distanciamento entre as pessoas e mesas, aferição da temperatura, álcool em gel e reforço na higienização dos banheiros durante todo evento para garantir a limpeza e segurança do espaço.

“Será uma festa muito bonita e segura. Estávamos com muita saudade dos palcos, do Carnaval e do público de Brasília que é a nossa casa. Estamos tomando todos os cuidados e acompanhando de perto toda a preparação para que o bloco aconteça de forma bem segura”, explica Meolly, que comanda o bloco Eduardo e Mônica em parceria com Marquinho Vital e Diogo Villar.

Serviço

Data: 13 de fevereiro

Horário: 13h

Local: Primeiro Bar (St. de Industrias Gráficas – Qd 08) Classificação:18 anos

Ingressos: a partir de R$ 50 – https://www.furandoafila.com.br