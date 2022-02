Capital Federal recebe o evento musical Releituras Sonora

Patrocinado pelo Banco do Brasil, a apresentação da Orquestra Desarmônica de Brasília interpreta John Williams no CCBB

Nos dias 12 e 13 de março, o Banco do Brasil apresenta e patrocina, no CCBB Brasília, o evento musical: Releituras Sonora: Orquestra Desarmônica de Brasília interpreta John Williams, em homenagem a um dos compositores mais importantes do cinema americano. A apresentação é dedicada ao encerramento da mostra sonora John Williams, também realizada no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília. As duas apresentações gratuitas acontecem a partir das 19h30.

A realização do projeto musical acontece em dois momentos. No dia 12 de março, haverá um espetáculo de abertura e logo depois os participantes poderão contar, às 19h30, com o som feito pela DJ Mica. Em seguida, a Banda System Safadown traz interpretações de rock clássico em ritmos musicais brasileiros. E logo à noite, acontece em grande estilo a apresentação da Orquestra Desarmônica de Brasília (21h30), na qual um grupo de músicos brasilienses foi concebido para realizar espetáculos musicais especiais, e nesta ocasião, farão interpretações livres das composições de John Williams. A banda é encabeçada pela regência e arranjos de Sombrio e Malu Colusso. A DJ Mica encerra as apresentações do dia.

No dia 13, segundo e último dia, a partir das 19h30, o DJ Maraskin promove uma apresentação musical com a escolha de um repertório marcante para o evento. A saxofonista e cantora Isadora Pina se apresenta e trará versões R&B de alguns clássicos do pop e músicas instrumentais. Seguindo a programação, as composições de John Williams serão interpretadas pela Orquestra Desarmônica de Brasília. E o encerramento acontece com DJ Maraskin. Como atração, nos dois dias do evento, a presença de VJ Reyzek está garantida.

Foto/Reprodução

O evento musical e cultural busca valorizar e difundir a obra de John Williams e sua representatividade para o universo da música e do cinema, especialmente para os brasilienses que apreciam esse tipo de arte. Cientes do momento pandêmico ainda vigente, o projeto, que estima receber um público considerável, criou estratégias de cuidados sanitários atendendo todos os protocolos de acesso em virtude da pandemia de Covid-19.

O produtor do evento, Lucas Formiga acredita que a Releituras Sonora: Orquestra Desarmônica de Brasília interpreta John Williams tem um peso considerável para a cultura brasiliense. “A Orquestra Desarmônica busca trazer o conceito de novas interpretações diante da virtuosa obra de John Williams. Os arranjos serão inusitados e trarão uma nova visão sobre as composições do autor, de forma a trazer elementos de ritmos brasileiros e irreverência”, explica.

Programação

12/03

Abertura

19h30 – Dj Mica

20h – Banda System Safadown

21h30 – Orquestra Desarmônica de Brasília

22h30 – DJ Mica

Projeções mapeadas: VJ Reyzek

13/03

19h30 – Dj Maraskin

20h – Pina

21h30 – Orquestra Desarmônica de Brasília

22h45 – Dj Maraskin

Projeções mapeadas: VJ Reyzek

Ficha Técnica

Sombrio e Malu Colusso: regentes e arranjadores | Orquestra Desarmônica: base, cordas, madeiras, metais | Lucas Formiga: direção geral | Natália Keshi – direção de arte | Lineca Camargos: coordenação de produção | Mica Design & Cultura: coordenação de comunicação e design gráfico | Greice Alves – assessoria de imprensa | Carol Cortez – assistente de produção | Thaís Mallon – fotografia | Felipe Duque: editor de vídeo | System Safadown e Pina: grupos musicais | DJ Mica e DJ Maraskin: atrações musicais | VJ Reyzek: projeções.

Serviço

Centro Cultural Banco do Brasil Brasília – Localização: SCES, Trecho 2, Lote 22, Brasília, DF

Dias 12 e 13 de março, a partir das 19h30

Valor: gratuito (É obrigatório o uso de máscara)

Fone: 613108 7600